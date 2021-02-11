Снайпер вбив ще одного військового на Донбасі. Це вже сьома смерть за час перемир'я

Автор фото, UNIAN

11 січня поблизу Горлівки був важко поранений снайпером і згодом помер український військовий. Про це повідомили в українській делегації у Тристоронній контактній групі.

Військовий загинув у день, коли на Донбас приїхав президент Володимир Зеленський. У цій поїздці його супроводжують посли країн Великої сімки.

Це далеко не перша смерть під час перемир'я на Донбасі, укладеного влітку 2020 року.

Лише від початку цього року загинули ще шестеро українських вояків.

11 та 21 січня українські вояки загинули під час обстрілу - біля Пісків та Гнутового.

30 січня у шпиталі помер ще один військовий, поранений снайпером 26 січня в районі Попасна.

2 лютого під Торецьком боєць загинув від кулі снайпера.

А 6 лютого під Мар'їнкою двоє військових підірвалися на міні.

Під обстрілами під час перемир'я від початку цього року поранення отримали 12 військових.

За 2020 рік бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і понад 330 поранених.