Нова ера в лікуванні ожиріння. Вчені знайшли спосіб схуднути без операції

Джеймс Галлахер

Кореспондент ВВС з питань здоров'я і науки

Підпис до фото, Джан після польоту на аеродромі у Даксфорді, який, за її словами, був неможливий до її схуднення на 28 кг.

Протидіабетичний препарат семаглутід (semaglutide) знижує апетит і може зменшити масу тіла до 20%.

Про це свідчать результати великих міжнародних досліджень.

Семаглутід виявився надзвичайно ефективним у лікуванні ожиріння.

Дослідники кажуть, що вперше за допомогою ліків з'явилась можливість отримати результати, які раніше могло дати тільки хірургічне втручання.

До тестування препарату залучили понад 2000 людей.

Щотижня їм вводили семаглутід підшкірно, вони також дотримувались дієти та займались спортом.

За 15 місяців середня втрата ваги учасників експерименту склала 15 кг.

Вчені заявили, що результати дослідження можуть ознаменувати "нову еру" в лікуванні ожиріння.

Джан з британського графства Кент схудла на 28 кг. Вона втратила понад 20% ваги.

"Препарат змінив моє життя і підхід до харчування", - каже жінка.

За словами Джан, дієта робила її "нещасною", а препарат все змінив - вона почувалася менш голодною впродовж дня.

"Без зусиль"

Однак, коли Джан припинила експеримент, апетит повернувся, і вона знову почала набирати вагу.

"Під час експерименту мені здавалось, що худнути - це легко, але тепер знову з'явилося відчуття постійної боротьби з їжею", - каже вона.

Семаглутід призначають для лікування діабету 2 типу, але цього разу науковці тестували його вживання у вищих дозах.

Препарат знижує рівень апетиту в організмі та імітує дію гормону GLP1, що виділяється після ситної їжі.

Учасників експерименту випадковим чином розбили на дві групи: в одній пацієнти отримували семаглутід, а в іншій - плацебо. Обидві групи дотримувались дієти та займались спортом.

Висновки, опубліковані в New England Journal of Medicine, свідчать, що пацієнти, які вживали семаглутід, втратили в середньому 15 кг ваги, а ті, що плацебо, - 2,6 кг.

"Нова ера"

"Жоден інший препарат не наблизився до такого рівня схуднення, і це змінює правила гри", - заявила ВВС Рейчел Баттергем, професорка Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

"Я досліджую ожиріння останні 20 років, і досі у нас не було такого ефективного препарату для лікування надмірної ваги. Поки що таких успіхів вдавалося досягти лише за допомогою баріатричної хірургії".

За її словами, ефективне лікування ожиріння знизить ризик серцевих захворювань, діабету і важких випадків Covid-19.

Однак семаглутід може призначати тільки лікар. Професорка Баттергем очікує, що препарат не продаватимуть без рецепта, а застосовуватимуть в спеціалізованих клініках зі зниження ваги.

Препарат також має побічні ефекти. Він може викликати нудоту, діарею, блювоту і закреп. Наразі тривають п'ятирічні дослідження, які мають виявити, чи зможе семаглутід підтримувати втрату ваги у довгостроковій перспективі.

"Цей препарат випередив за показниками ефективності інші ліки, - вважає професор Стівен О'Рахіллі з Кембриджського університету. - Це початок нової ери в розробці ліків проти ожиріння. Наступний етап - отримати такий самий ефект, але з меншою кількістю побічних ефектів".

Дієтолог Дуейн Меллор з Медичної школи Aston вважає:

"Корисно мати потенційну можливість допомогти людям схуднути, однак треба визнати, що для втрати ваги, як і раніше, потрібно змінити спосіб життя. А будь-які ліки чи нові звички можуть мати потенційні ризики і побічні ефекти. Тож, перш ніж намагатися схуднути, варто поговорити з фахівцем".