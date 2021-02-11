"Найсильніша людина світу" Василь Вірастюк йде в депутати від "Слуги народу"

Автор фото, Yevheniya Kravchuk Підпис до фото, Василь Вірастюк - найвідоміший "стронгмен" України вирішив іти в політику з партією Зеленського

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" вирішила висунути ще одну медійну персону в депутати. В окрузі на Івано-Франківщині від "зелених" йтиме актор і "сторонгмен" Василь Вірастюк.

Попередній депутат від 87 округу - Зіновій Андрійович, обраний також від "Слуги народу", - вирішив скласти мандат, щоб стати мером Надвірної (це місто він же очолював до того, які піти у Раду).

Конкурентами Василя Вірастюка стануть Маруся Звіробій від "Європейської солідарності", багаторічний директор "Буковелю" Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" та Руслан Кошулинський від "Свободи".

А соцмережі вже жартують, що так "слуги" планують вирішити проблеми з блокуванням трибуни опонентами (хоча у їхній фракції вже є борець Жан Беленюк).

Водій-охоронець та штовхач ядра

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, До 2000-х Василь Вірастюк займався легкою атлетикою, а потім зайнявся міжнародними силовими змаганнями Strongest man

Василю Вірастюку 46 років, він народився в Івано-Франківську.

З дитинства займався легкою атлетикою - штовханням ядра. Став майстром спорту міжнародного класу, був членом збірної України.

Брат Василя Роман Вірастюк також був штовхальником ядра, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та учасник Олімпіади в Атланті, де був капітаном української збірної.

Помер у 2019 році після складної операції на серці.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Юрій Корявченков з "Кварталу 95" на церемонії прощання з Романом Вірастюком

Василь Вірастюк у 1990-х працював тренером з легкої атлетики.

У 2000-році залишив професійний спорт і, як йдеться у біографії, працював у Львові водієм-охоронцем в концерні "Галнафтогаз".

З того ж року починає займатися силовою атлетикою Strongest man та міжнародними змаганнями.

У 2004 та 2007 роках перемагав на найпрестижніших турнірах й отримував звання "Найсильніша людина світу" і чемпіона світу з силового екстриму.

Це зробило Василя Вірастюка впізнаваною людиною, його почали запрошувати на телешоу.

Знімався у рекламі (зокрема, й пива, поки її не обмежили на українському телебаченні).

Також Василь Вірастюк знімався в українських фільмах, наприклад, "Іван Сила", "Самотній за контрактом", "Готель Едельвейс", "Пригоди S Миколая", озвучував персонажів у мультфільмах "Микита Кожум'яка" та "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Двічі одружений, має трьох синів.

Похід у політику

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Василь Вірастюк раніше казав, що його запрошували у політику, але він відмовлявся

За словами самого Вірастюка, заробляє він проведенням різноманітних турнірів та рекламними контрактами.

У 2018 році в інтерв'ю "Українській правді" Василь Вірастюк зізнавався, що його вже кликали у політику.

"Були пропозиції стати певним номером в одній політичній силі. Декілька разів пропонували підтримати деяких кандидатів на виборах. Але я це все відмітав. Мені не подобаються корупційні схеми і корпоративний дух, які є в кожній партії", - нарікав він.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Василя Вірастюка періодично запрошують на шоу "Кварталу 95"

На останніх виборах у 2019 році Василь Вірастюк не балотувався (хоча самовисуванцем на одному з округів Івано-Франківщини незадовго до смерті намагався обратися його брат Роман, посів 4 місце).

Однак зараз він змінив свою думку. У депутати його висунув закритий з'їзд "Слуги народу".

Автор фото, "За майбутнє" / ЄС / "Свобода" Підпис до фото, Олександр Шевченко, Маруся Звіробій та Руслан Кошулинський - суперники Василя Вірастюка на Івано-Франківщині

Тепер йому доведеться змагатися з більш досвідченими суперниками.

Від партії "За майбутнє", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Палицею (а через нього - і з Ігорем Коломойським), на цьому окрузі балотуватиметься багаторічний керівник "Буковелю" та колишній депутат Олександр Шевченко.

Від "Свободи" тут йтиме колишній віцеспікер та учасник АТО Руслан Кошулинський.

А від "Європейської солідарності" - військова та волонтерка Маруся Звіробій, проти якої порушували справу щодо погроз президенту Зеленському.