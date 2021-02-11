"Найсильніша людина світу" Василь Вірастюк йде в депутати від "Слуги народу"
Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" вирішила висунути ще одну медійну персону в депутати. В окрузі на Івано-Франківщині від "зелених" йтиме актор і "сторонгмен" Василь Вірастюк.
Попередній депутат від 87 округу - Зіновій Андрійович, обраний також від "Слуги народу", - вирішив скласти мандат, щоб стати мером Надвірної (це місто він же очолював до того, які піти у Раду).
Конкурентами Василя Вірастюка стануть Маруся Звіробій від "Європейської солідарності", багаторічний директор "Буковелю" Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" та Руслан Кошулинський від "Свободи".
А соцмережі вже жартують, що так "слуги" планують вирішити проблеми з блокуванням трибуни опонентами (хоча у їхній фракції вже є борець Жан Беленюк).
Водій-охоронець та штовхач ядра
Василю Вірастюку 46 років, він народився в Івано-Франківську.
З дитинства займався легкою атлетикою - штовханням ядра. Став майстром спорту міжнародного класу, був членом збірної України.
Брат Василя Роман Вірастюк також був штовхальником ядра, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та учасник Олімпіади в Атланті, де був капітаном української збірної.
Помер у 2019 році після складної операції на серці.
Василь Вірастюк у 1990-х працював тренером з легкої атлетики.
У 2000-році залишив професійний спорт і, як йдеться у біографії, працював у Львові водієм-охоронцем в концерні "Галнафтогаз".
З того ж року починає займатися силовою атлетикою Strongest man та міжнародними змаганнями.
У 2004 та 2007 роках перемагав на найпрестижніших турнірах й отримував звання "Найсильніша людина світу" і чемпіона світу з силового екстриму.
Це зробило Василя Вірастюка впізнаваною людиною, його почали запрошувати на телешоу.
Знімався у рекламі (зокрема, й пива, поки її не обмежили на українському телебаченні).
Також Василь Вірастюк знімався в українських фільмах, наприклад, "Іван Сила", "Самотній за контрактом", "Готель Едельвейс", "Пригоди S Миколая", озвучував персонажів у мультфільмах "Микита Кожум'яка" та "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".
Двічі одружений, має трьох синів.
Похід у політику
За словами самого Вірастюка, заробляє він проведенням різноманітних турнірів та рекламними контрактами.
У 2018 році в інтерв'ю "Українській правді" Василь Вірастюк зізнавався, що його вже кликали у політику.
"Були пропозиції стати певним номером в одній політичній силі. Декілька разів пропонували підтримати деяких кандидатів на виборах. Але я це все відмітав. Мені не подобаються корупційні схеми і корпоративний дух, які є в кожній партії", - нарікав він.
На останніх виборах у 2019 році Василь Вірастюк не балотувався (хоча самовисуванцем на одному з округів Івано-Франківщини незадовго до смерті намагався обратися його брат Роман, посів 4 місце).
Однак зараз він змінив свою думку. У депутати його висунув закритий з'їзд "Слуги народу".
Тепер йому доведеться змагатися з більш досвідченими суперниками.
Від партії "За майбутнє", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Палицею (а через нього - і з Ігорем Коломойським), на цьому окрузі балотуватиметься багаторічний керівник "Буковелю" та колишній депутат Олександр Шевченко.
Від "Свободи" тут йтиме колишній віцеспікер та учасник АТО Руслан Кошулинський.
А від "Європейської солідарності" - військова та волонтерка Маруся Звіробій, проти якої порушували справу щодо погроз президенту Зеленському.