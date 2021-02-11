Трьох людей врятували з безлюдного острова. Вони провели там 33 дні

Автор фото, US Coast Guard District 7

Служба берегової охорони США врятувала з безлюдних Багамських островів трьох кубинців, які провели там 33 дні, харчуючись одними лише кокосами.

Пілоти патрульного гелікоптера помітили на крихітному острові Ангілья-Кей, розташованому між Флорида-Кіс (ланцюг коралових островів на південному сході США) та Кубою, двох чоловіків та жінку, які відчайдушно розмахували саморобним прапором.

Як розповів у інтерв'ю BBC лейтенант Служби берегової охорони Райлі Бічер, він здійснював патрулювання з повітря, коли помітив щось дивне.

Знизившись, він побачив на острові трьох людей, які явно потребували допомоги.

В екіпажу не було можливості негайно врятувати потерпілих, проте їм передали продукти, воду та рацію.

"На жаль, серед нас не було людини, яка б вільно володіла іспанською, але якийсь час я намагався говорити з ними і зрозумів, що вони з Куби і потребують медичної допомоги. Вони розповіли, що перебувають на острові вже 33 дні", - каже лейтенант Бічер.

Врятовані кажуть, що опинилися на острові після того, як їхній човен затонув, і протрималися там, харчуючись практично одними лише кокосами.

"На перший погляд, на цьому острові взагалі нічого немає, - розповів інший член екіпажу гелікоптера, лейтенант Джастін Догерті. - Але якщо придивитися, то там є кущі й навіть дерева, тож хоч якесь укриття в них було".

Пізніше в повідомленнях американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що кубинці розбавляли свій раціон щурами і традиційним багамським делікатесом - морськими молюсками конк.

Трьох робінзонів зрештою вивезли з острова, і хоча вони загалом ні на що не жалілися, їх відправили на огляд в медичний центр у Флориді, після чого передали представникам міграційної та податкової служби.