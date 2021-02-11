Називав жінок балакучими: голова оргкомітету Олімпіади йде у відставку

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Голова оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо Йоширо Морі йде у відставку через свої висловлювання про жінок. Його заяви викликали шквал критики як у самій Японії, так і за її межами.

Зокрема, Йоширо Морі заявив, що жінки занадто багато розмовляють і що наради за їхньої участі тривають занадто довго.

Також, за його словами, жінки під час засідань увесь час намагаються змагатися одна з одною.

Зараз Олімпійський оргкомітет складається з 24 членів і тільки сім із них - жінки.

Висловлювання Морі, які коштували йому кар'єри, пролунали в ході обговорення питання про збільшення кількості жінок у складі ради директорів.

"Якщо ми збільшимо кількість жінок, треба буде встановити регламент на їхні виступи. Їм важко вдається вчасно зупинитися, і це дратує", - сказав Морі, який раніше обіймав посаду прем'єр-міністра країни.

Пізніше він сам зізнався, що його сварили за такі слова не лише в пресі, а і вдома.

"Моя дружина мене насварила. "Ти знову сказав щось погане? Мені знову доведеться червоніти через те, що ти налаштований проти жінок" - так вона казала", - розповів Морі.

За його словами, від доньки та онуки йому також дісталося.

Очікується, що Морі подасть заяву про відставку в п'ятницю на засіданні оргкомітету. Також на цій зустрічі запропонують подальші ініціативи з просування гендерної рівності в японському спорті.

Як розгорталися події

Скандал в Японії виник минулого тижня, але спершу про відставку Морі не йшлося.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав слова 83-річного Морі абсолютно недоречними і запевнив, що рівність - один з основоположних принципів організації.

"Як лідери Олімпійського руху ми слідуємо нашій традиції з просування та підтримки жінок на всіх рівнях і в усіх структурах, як це і прописано в Олімпійській хартії", - йдеться в заяві МОК.

Після того, як Морі вибачився, МОК заявив, що вважає інцидент вичерпаним. Але заклики до його відставки лунали все більш наполегливо.

Близько 440 волонтерів, без яких не обходиться жодна Олімпіада, відмовилися від участі в Іграх на знак протесту.

Минулого вівторка жінки-парламентарі прийшли на роботу в білому одязі на знак протесту проти висловлювань чиновника. Їх підтримали й деякі колеги-чоловіки.

Напередодні з критикою на адресу Морі виступив генаральний спонсор Олімпійських ігор в Токіо - автоконцерн Toyota.

"Ми розчаровані нещодавніми висловлюваннями президента оргкомітету токійських Ігор, що прямо суперечать цінностям, які Toyota поважає та підтримує".