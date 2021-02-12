NASA показала "золоті ріки" Амазонії на супутникових фото

Автор фото, NASA

NASA оприлюднила вражаючі супутникові знімки, які наочно демонструють масштаби видобутку золота в тропічних лісах Амазонії в Перу.

"Золоті ріки", зображені на фото, насправді є кар'єрами, які, вірогідно, були вириті незалежними гірниками, що працюють там незаконно, кажуть в NASA.

"Золотий" ефект, який виникає на фото, є наслідком віддзеркалення сонячного світла від цих кар'єрів.

Астронавтові МКС вдалося зробити ці знімки у грудні. Через хмарність зазвичай розгледіти тутешні кар'єри важко навіть із космосу.

Зображення слугують ще одним доказом руйнуючих наслідків, які видобуток золота несе для регіону Мадре-де-Дьйос на південному сході Перу.

Автор фото, NASA

Видобуток золота призвів до масштабної вирубки лісів у цій місцевості.

Перу є провідним експортером золота у світі, а регіон Мадре-де-Діос, фактично, став домом для тисяч нелегальних гірників, які намагаються заробити собі на життя.

Видобуток золота також шкодить населенню регіону, оскільки супроводжується використанням тонн ртуті. Значна її кількість, за словами вчених, потрапляє в ріки та атмосферу.

Дослідження, оприлюднене на початку 2019-го, показало, що вирубка лісів, спричинена видобутком золота, в попередній рік стала причиною знищення понад 22 тисяч акрів лісу.

У 2012 році в цьому регіоні працювали, за деякими оцінками, близько 30 тисяч дрібних гірників.