Нові українські плівки Трампа. Теленовини ВВС

У випуску 11 лютого 2021:

  • Побиття поліцейських та свавілля: у слуханнях про імпічмент Трампа з'явилися нові відеосвідчення.
  • Нові плівки про Трампа: його адвокат міг тиснути на команду Зеленського.
  • Чи зможе Україна більше торгувати з Європейський союзом і розширити угоду про асоціацію?
  • Покинуті напризволяще: як виживають роми під час пандемії.

Більше про імпічмент Трампа: Сенат почав імпічмент Трампу. Скільки республіканців це підтримали

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