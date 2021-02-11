Нові українські плівки Трампа. Теленовини ВВС
У випуску 11 лютого 2021:
- Побиття поліцейських та свавілля: у слуханнях про імпічмент Трампа з'явилися нові відеосвідчення.
- Нові плівки про Трампа: його адвокат міг тиснути на команду Зеленського.
- Чи зможе Україна більше торгувати з Європейський союзом і розширити угоду про асоціацію?
- Покинуті напризволяще: як виживають роми під час пандемії.
Більше про імпічмент Трампа: Сенат почав імпічмент Трампу. Скільки республіканців це підтримали
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