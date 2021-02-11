Китай заборонив мовлення BBC World News. Чому

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Телевізійному каналу BBC World News заборонили мовлення на материковій території Китаю за "серйозне порушення правил висвітлення новин".

У своїй заяві Адміністрація національного радіо і телебачення Китаю (NRTA) в четвер вказала, що BBC World News серйозно порушила правила теле- і радіомовлення на території КНР.

У зв'язку з цим відомство вказало на репортажі, які, з точки зору влади країни, не відповідали принципам правдивості та об'єктивності, підривали національні інтереси і етнічну солідарність Китаю.

"Оскільки робота телеканалу не відповідає вимогам мовлення в Китаї як міжнародного каналу, BBC World News не має права продовжувати роботу на території КНР. NRTA не прийме заявку каналу на мовлення в наступному році", - йдеться в заяві регулятора.

ВВС неодноразово повідомляла про порушення прав тисяч мусульман (уйгурів та інших етнічних груп) в автономному районі Синьцзян на заході Китаю.

Також влада Китаю критикувала канал за репортажі про коронавірус.

Однак в контексті заборони на мовлення BBC World News у Китаї більш значущою обставиною є те, що на минулому тижні китайський англомовний телеканал China Global Television Network (CGTN) позбувся ліцензії на мовлення у Великій Британії. Відразу після цього китайське МЗС почало скаржитися на зміст новин ВВС.

Британський регулятор Ofcom заявив, що китайський міжнародний новинний канал, який був доступний в Британії в деяких кабельних мережах, а також на супутниковій платформі Freesat, перебував під контролем Комуністичної партії Китаю, що не відповідає вимогам закону про редакційну незалежність.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав рішення про заборону на мовлення BBC World News у Китаї "неприйнятним обмеженням свободи засобів масової інформації".

"У Китаї одні з найжорсткіших обмежень ЗМІ і свобод інтернету на планеті, і цей останній крок лише зашкодить репутації Китаю в очах світу", - заявив Рааб.

BBC World News TV - міжнародний інформаційний 24-годинний телеканал, який доступний у понад 200 країнах світу. Його щотижнева аудиторія становить близько 84 мільйонів людей, що робить його найбільшим телеканалом ВВС.