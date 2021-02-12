В Італії злодії грабували будинки знаменитостей завдяки фото в Instagram

Автор фото, Unsplash

У Мілані група грабіжників грабувала будинки знаменитостей завдяки інформації, якою ті ділилися в Instagram.

З-поміж іншого, завдяки викладеним фото, злодії дізнавалися, де розташовані їхні домівки, входи та виходи з них.

Окрім того, саме з постів у соцмережі грабіжники розуміли, де зараз перебувають знаменитості і коли їх немає вдома.

Уся ця інформація допомогала їм розробити план пограбування.

Серед жертв групи - телеведуча Ділетта Леотта та футболіст міланського "Інтера" Ашраф Хакімі.

Одного з підозрюваних арештували ще в січні, двох інших - 10 лютого.

Серед них є 17-річний підліток, справу якого розглядатиме суд у справах неповнолітніх.

Перше пограбування сталося 6 червня минулого року, коли група викрала в телеведучої Ділетти Леотти речей на загальну суму в 150 тисяч євро - прикраси, дизайнерські сумки та годинники Rolex.

Злодіїв прозвали "грабіжниками-акробатами" - через спритність, з якою вони лазили по стінах будинків і пробиралися всередину.