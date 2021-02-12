В Італії злодії грабували будинки знаменитостей завдяки фото в Instagram
У Мілані група грабіжників грабувала будинки знаменитостей завдяки інформації, якою ті ділилися в Instagram.
З-поміж іншого, завдяки викладеним фото, злодії дізнавалися, де розташовані їхні домівки, входи та виходи з них.
Окрім того, саме з постів у соцмережі грабіжники розуміли, де зараз перебувають знаменитості і коли їх немає вдома.
Уся ця інформація допомогала їм розробити план пограбування.
Серед жертв групи - телеведуча Ділетта Леотта та футболіст міланського "Інтера" Ашраф Хакімі.
Одного з підозрюваних арештували ще в січні, двох інших - 10 лютого.
Серед них є 17-річний підліток, справу якого розглядатиме суд у справах неповнолітніх.
Перше пограбування сталося 6 червня минулого року, коли група викрала в телеведучої Ділетти Леотти речей на загальну суму в 150 тисяч євро - прикраси, дизайнерські сумки та годинники Rolex.
Злодіїв прозвали "грабіжниками-акробатами" - через спритність, з якою вони лазили по стінах будинків і пробиралися всередину.