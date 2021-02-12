Фейкову мільйонерку із Росії випустили з в’язниці у США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Над екранізацією історії Анни Сорокіної вже працює Netflix

У США на свободу вийшла Анна Сорокіна - уродженка Росії та громадянка Німеччини, яка тривалий час видавала себе за німецьку спадкоємицю Анну Делві зі статками в 60 мільйонів доларів.

У 2019 році її посадили до в'язниці за звинуваченнями в крадіжках у фінансових установ, фешенебельних готелів та своїх знайомих. Прокуратура інкримінували їй викрадення 275 тисяч доларів.

Тепер на неї може чекати депортація до Німеччини.

Її звільнення відбулося через кілька місяців після того, як вона розкаялася у вчиненому.

"Я просто хочу сказати, що мені дійсно соромно за те, що я зробила. Я повністю розумію, що чимало людей страждали, коли я думала, що не роблю нічого поганого", - заявляла вона.

Анна Сорокіна народилася у 1991 році в Росії, але в 2007 році її родина переїхала до Німеччини.

У 2016 році вона перебралася до Нью-Йорка, вигадала собі нове прізвище - Делві - і плавно вписалася в тутешню гламурну тусовку, успішно видаючи себе за доньку німецького нафтового магната, дипломата або просто багатія.

Насправді, за даними ЗМІ, її батько спершу працював у Німеччині водієм вантажівки, а згодом відкрив невелику компанію з обслуговування охолоджувального обладнання.

Майже упродовж року - з 2016 по 2017 - Сорокіній вдавалося вводити усіх в оману. Вона вела розкішний спосіб життя, відвідувала елітні ресторани, мешкала в дорогих готелях та заводила знайомства з впливовими людьми, в яких нерідко позичала гроші.

Одного разу, приміром, коли в Марракеші відмовилися приймати її дебетову картку, Делві вмовила свою супутницю, фоторедактора журналу Vanity Fair Рейчел Вільямс, оплатити поїздку, яка обійшлася в 62 тисячі доларів. Ця сума перевищувала річну зарплатню Вільямс - вона розповідала, що Сорокіна зрештою повернула їй тільки 5 тисяч.

Завдяки зв'язкам та махінаціям, жінці також вдавалося отримувати кредити в банках, які вона так само витрачала на розкішне життя.

Затримати Сорокіну вдалося у 2017 році.

Її історія покладена в основу екранізації, над якою зараз працює стримінговий сервіс Netflix.

Минулого місяця видання Insider розповідало, що більшу частину із 320 тисяч доларів, які Сорокіна отримала за передачу прав на екранізацію, підуть на покриття збитків, які зазнали потерпілі у її справі.