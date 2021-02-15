Принц Гаррі та Меган Маркл стануть батьками вдруге

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Герцог і герцогиня Сассекські чекають на другу дитину. У них уже є півторарічний син Арчі Маунтбеттен-Віндзор.

"Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на свою другу дитину", - повідомив прессекретар пари.

Представник Букінгемського палацу заявив, що королева, герцог Единбурзький, принц Уельський та решта королівської родини також "в захваті і бажають їм всього найкращого".

Гаррі та Меган поділилися чорно-білою фотографією - Гаррі сидить під деревом, поклавши руку на голову Меган, а вона лежить поряд, торкаючись живота, який вже помітно округлився.

Їхня дитина стане восьмою в черзі на трон.

Термін вагітності Меган не розголошують.

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Оголошення надійшло у День Валентина, лише за п'ять днів після того, як королівська родина відсвяткувала народження сина принцеси Євгенії.

У листопаді герцогиня зізналася, що в липні минулого року пережила викидень. За її словами, вони з Гаррі пережили "майже нестерпне горе".

Гаррі та Меган познайомилися на побаченні наосліп, яке влаштували спільні друзі. Вони заручилися за 16 місяців.

Герцогиня вперше здобула популярність як актриса, зігравши роль Рейчел Зейн в американській юридичній драмі "Костюми", але покинула кар'єру, коли вийшла заміж.

Закохані одружилися в травні 2018 року у Віндзорському замку, а за рік у травні народили свого первістка Арчі.

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Меган і Гаррі покинули свої обов'язки членів королівської родини у березні 2020 року і тепер живуть у Каліфорнії.

Герцогиня Сассекська неодноразово скаржилася на надмірну увагу ЗМІ. Цього тижня вона виграла справу щодо конфіденційності проти Associated Newspapers (ANL), заявивши, що шкода, яку наніс видавець, "посилюється".

Позов стосувався публікації витягів з листа до її батька.