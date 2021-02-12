Астрономи хотіли знайти одну чорну діру, а натомість знайшли ціле скупчення

Автор фото, esahubble.org

Космічний телескоп Hubble допоміг виявити скупчення чорних дір в кулястому кластері в сузір'ї Жертовник.

Французькі науковці, які аналізували нові дані, шукали в них ознаки чорної діри середньої маси, але дійшли висновку, що насправді там існує безліч дрібніших чорних дір.

Йдеться про кулястий кластер NGC 6397, розташований на відстані 7200 світлових років від Землі.

Кулясте скупчення зірок - це зірки, що пов'язані гравітацією і обертаються навколо єдиного центру по кулястій орбіті. Вони вважаються більш давніми, ніж інші зоряні скупчення, в яких орбіти зірок лежать в одній площині.

Автор фото, esahubble.org Підпис до фото, Приблизно так виглядали гравітаційні патерни всередині кластера (ілюстрація)

Астрономи Гарі Мамон і Едуардо Вітраль з Паризького інституту астрофізики починали вивчати ядро ​​кластера NGC 6397 в очікуванні знайти чорну діру "проміжної маси", йдеться в повідомленні команди "Хаббла".

Щоб знайти цей гравітаційний центр, астрономи проаналізували місцерозташування зірок у скупченні і їхню траєкторію.

"Ми знайшли дуже вагомі підтвердження невидимої маси в щільних центральних регіонах кластера", - каже Вітраль. Однак маса розподілялася не точково, як припускали вчені.

Астрономи вважають, що насправді в центрі кластера може бути не одна чорна зірка середньої маси, а скупчення з кількох.

Чорні діри "проміжної маси" - меншої, ніж у надмасивних чорних дір, що лежать в центрі великих галактик, але більшої, ніж у чорних дір зоряної маси, що утворюються в результаті гравітаційного колапсу гігантів, - вчені шукають давно.

Очевидних прикладів у них поки що немає, хоча є окремі кандидати. Існування такого типу чорних дір передбачає теорія їх еволюції, але емпіричних підтверджень досі немає.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Виборатися можна навіть із чорної діри. Так стверджував Стівен Гокінг.