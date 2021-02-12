Байден заявив про інфраструктурне відставання від Китаю - "з'їсть наш ланч"

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Президент США Джо Байден у розмові з американськими сенаторами у четвер попередив, що Китай "з'їсть наш обід", якщо Америка не зробить низку інвестицій, зокрема, в інфраструктуру.

"Якщо ми не рушимо з місця, вони з'їдять наш ланч", - сказав президент Байден сенаторам.

Його попередження пролунало наступного дня після його першої телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Під час розмови Сі Цзіньпін зайняв жорстку позицію щодо прав людини у Китаї, заявивши, що конфронтація з цього питання стане катастрофою для обох країн.

Джо Байден зробив заяву після зустрічі з членами комітету Сенату з довкілля та громадських робіт.

"Вони (китайці. - Ред.) вкладають мільярди доларів у вирішення цілої низки питань, пов'язаних з транспортом, довкіллям та іншими речима. Нам просто потрібно активізуватися", - зазначив президент США.

Під час виборчої кампанії Джо Байден пропонував витратити 2 трлн доларів протягом чотирьох років на створення робочих місць та інвестиції в інфраструктуру чистої енергії.

Широко цитований "табель успішності" Американського товариства інженерів-будівельників (ASCE) за 2017 рік дав інфраструктурі США оцінку D+, тобто фактично назвав її застарілою і невідповідною стандартам.

За оцінками ASCE, для усунення загального "інфраструктурного розриву" до 2025 року буде потрібно 2 трлн доларів, але якщо його не усунути, це обійдеться економіці в два рази дорожче.

У "Звіті про глобальну конкурентоспроможність" Всесвітнього економічного форуму за 2019 рік США зайняли 13-е місце за показником якості інфраструктури, опустившись з п'ятого місця в 2002 році.

Китай вкладає великі кошти в свою інфраструктуру, зокрема, у високошвидкісну залізницю, системи метро, ​​електромережі та мобільні мережі.

"У них є велика нова ініціатива у сфері залізниць, і у них вже є залізниця, яка з легкістю рухається зі швидкістю 225 миль(362 км. - Ред.) на годину", - зазначив пан Байден.

Права людини

Президент Байден також обговорив з Сі Цзіньпіном кілька інших питань, які викликають суперечності.

Білий дім заявив, що він висловив "фундаментальні" занепокоєння щодо "примусової та несправедливої" торговельної практики Пекіна, а також стурбованість репресіями китайської влади в Гонконгу та поводженням з мусульманами в Синьцзяні.

Він також обговорив дедалі більш жорстку позицію Китаю щодо Тайваню та недостатню прозорість країни щодо Covid-19, заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Автор фото, EPA Підпис до фото, З заяви МЗС Китаю випливає, що Сі Цзіньпін не має наміру йти на якісь поступки щодо прав людини та ставлення до Тайваню

Сі Цзіньпін у розмові дотримувався жорсткої позиції щодо Гонконгу, Сіньцзяна та Тайваню, називаючи їх питаннями "суверенітету та територіальної цілісності".

Він сказав Байдену, що протистояння з цього питання було б "катастрофою", і обидві сторони повинні зробити все можливе для уникнення помилкових суджень, заявило Міністерство закордонних справ Китаю.