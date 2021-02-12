Звідки взявся Стоунхендж? Вчені знайшли, куди ведуть сліди

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Британські археологи виявили в Уельсі майданчик зі слідами колись встановленої на ньому кам'яної споруди, кільця, яке за розмірами і обрисами збігається зі знаменитим Стоунхенджем.

Дослідники не виключають, що цю споруду могли розібрати, перевезти до Стоунхенджу і там заново змонтувати.

Майданчик Ваун-Маун на пагорбах Преселі у валлійському графстві Пембрукшир відокремлюють 240 кілометрів від Стоунхенджу.

В околицях Стоунхенджу немає каменоломень. Вчені давно намагаються зрозуміти, звідки стародавні люди доставили гігантські моноліти, і як вони це зробили за допомогою тодішніх примітивних технологій.

Кільце у Ваун-Маун має діаметр 110 метрів, так само як зовнішнє коло Стоунхенджу, і теж орієнтоване на схід в день літнього сонцестояння.

Поперечний переріз одного з каменів Стоунхенджу точно відповідає контурам ями у Ваун-Маун. Камені, що залишилися у Ваун-Маун, і моноліти Стоунхенджу належать до одного типу породи - сіро-блакитного піщанику, поклади якого є в пагорбах Преселі.

Підпис до фото, Сліди стародавньої споруди знайшли на пагорбах Преселі у валлійському графстві Пембрукшир

Ще у 1920-х роках британський геолог Герберт Томас припустив, що так звані блакитні камені Стоунхенджу видобували у валлійському графстві Пембрукшир в скельних утвореннях Карн Менін, Карн Алв і Керріг Маршогіон.

Нові знахідки дозволяють припустити, що гігантська споруда існувала у Ваун-Маун в готовому вигляді, а потім місцеві мешканці з невідомої причини переселилися і забрали з собою свої священні камені.

Результати роботи експедиції на чолі з професором Університетського коледжу Лондона Майклом Пірсоном, яка вивчала район Преселі з 2018 року, опублікував журнал Antiquity.

Підпис до фото, Вуглецевий аналіз підтвердив, що комплексу в Ваун-Маун 5400 років

Стоунхендж побудували приблизно 4,5 тисячі років тому - майже в ту саму епоху, що й великі єгипетські піраміди. Але на відміну від пірамід, його призначення лишається невідомим. Так само як і для нас, воно було загадкою для кельтських друїдів, які проводили там релігійні обряди за часів Юлія Цезаря.

Вуглецевий аналіз підтвердив, що комплексу у Ваун-Маун приблизно 5400 років. Таким чином, якщо гіпотеза є правильною, споруда простояла на цьому майданчику приблизно дев'ять століть.

Археологічні знахідки підтверджують, що в епоху неоліту район Преселі був щільно заселеним.

"Складається враження, що потім вони просто взяли і зникли. Ймовірно, що велика частина населення мігрувала, прихопивши з собою камені - символ ідентичності", - каже професор Пірсон.

Версію про переселення давніх людей з Уельсу в сучасне графство Вілтшир, де розташований Стоунхендж, підтверджують аналізи ДНК останків зі стародавніх поховань.

Причини такої міграції невідомі, як і те, чи побудували Стоунхендж цілком з матеріалу Ваун-Маун, або для нього додатково доставляли камінь з інших місцевостей Уельсу.

"Можливо, в районі Преселі приховані нові знахідки, і комусь ще пощастить. Хто знає?" - каже професор Пірсон.