Скандал у Рівному - дантистку звинувачують у побитті дітей. Що відомо

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У Рівному розгорівся скандал через дії дитячої стоматологині в одній з клінік міста. У соцмережах її звинувачують в побитті та удушенні дітей під час лікування, а деякі ЗМІ, зокрема, НВ, поширили відеозаписи поводження лікарки з дітьми.

Мама чотирирічної дівчинки не повірила спочатку, як лікарка-стоматолог жорстоко поводилася з її дитиною. Проте, коли побачила відео із камери спостереження, написала заяву у поліцію. Це було третє звернення від батьків до правоохоронних органів за останні два дні.

Пів року тому Катерина Мороченець довго шукала стоматологиню для трирічної (на той момент) доньки Ульяни. "Дівчинка має вади серця, - їй не можна нервувати, окрім того, вона з недовірою ставиться до чужих людей, а тим паче до лікарів", - розповіла пані Мороченець для BBC News Україна.

Тому мама уважно вивчала відгуки про медиків у соціальних мережах. Коли натрапила на повідомлення в Instagram про заклад, де працює дантистка К., почитала позитивні відгуки батьків і записалася на прийом.

Після огляду та першого лікування Ульяна виходила радісною та щасливою, мама нічого дивного у поведінці доньки не помітила. Коли ж мама з донькою прийшли на прийом втретє, то зустріли заплаканого хлопчика, що їх насторожило.

Та й сам прийом виявився не таким спокійним, згадує Катерина Мороченець. Цього разу Ульяна двічі плакала, аж до істерики.

Жінка хвилювалася, адже з хворим серцем їй не можна плакати. Мама намагалася потрапити у кабінет до лікарки. Її зупинила медсестра, пояснюючи, що уже канали зубу почистили, все буде добре.

Коли дівчинка вийшла від лікарки, то мама помітила, що кофта і сукня були у блювотинні - мама купила новий одяг. Однак, по дорозі додому дівчинка нічого не розповіла.

Через пів року, кілька днів тому, журналістка зателефонувала Катерині Мороченець і розповіла, що має відеодокази жорстокого поводження стоматологині з її донькою.

Спочатку мама відмовилася вірити, однак коли побачила відео, то не змогла його додивитися. Вона пішла у поліцію і написала заяву. Як виявилося, це було третє звернення за два дні.

У поліції за фактами неналежного виконання обов'язків медпрацівником та нанесення легких тілесних ушкоджень розпочали досудові розслідування.

Автор фото, Фото надане родиною Ульяни Мороченець Підпис до фото, Мати Ульяни Мороченець написала заяву в поліцію після побаченого відеозапису дій стоматологині

Дантистка К. від коментарів відмовилася. Вона посилається на лікарську таємницю і на те, що не може розголошувати інформацію без згоди батьків.

"Це питання медичного характеру і права розголошувати якусь лікарську інформацію я не маю права", - заявила вона журналістам.

"Так. Тому ми будемо розглядати це у судовому порядку", - прокоментувала вона питання, що на неї подали до суду.

Водночас, як повідомила речниця ГУНП у Рівненській області Марія Юстицька, лікарка уже надала пояснення у телефонному режимі і співпрацює зі слідством.

9 лютого Рівненська місцева прокуратура повідомила про відкриття за ст. 140 Кримінального Кодексу України кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов'язків медиком, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

У повідомленні йдеться про те, що з відповідною заявою до поліції звернулася мешканка Рівного. За словами жінки, 4 лютого в одній зі стоматологічних клінік Рівного лікарка неналежно виконала свої професійні обов'язки, чим спричинила гнійне ураження ротової порожнини її 6-річній доньці.

Водночас в прокуратурі нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведуть.