Легендарну компанію Colt купують зброярі з Чехії. Як так сталося?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Кольт" 45-го калібру - візитівка американської компанії

Чеський виробник стрілецької зброї компанія Ceska zbrojovka Group (CZG) збирається купити знамениту американську фірму Colt, аби створити нового гіганта світу зброї.

Colt - легендарна американська компанія, заснована у 1836 році. Вона прославилася своїми револьверами, пістолетами, а також штурмовими гвинтівками.

Ceska zbrojovka належить до найвідоміших європейських виробників стрілецької зброї. Один з її заводів в моравському Угерскі-Броді діє з 1936 року.

Чеська фірма готова заплатити за Colt Holding Company та її дочірнє підприємство в Канаді - Colt Canada Corporation - 220 мільйонів доларів і частину своїх акцій. Ceska zbrojovka повідомляє, що загальний обсяг угоди складе понад 500 мільйонів доларів.

Глава CZG Любомир Коваржик сказав, що об'єднана компанія має стати лідером на ринку стрілецької зброї з виторгом у пів мільярда доларів.

"Ми пишаємося тим, що Colt, яка стояла пліч-о-пліч з американською армією понад 175 років, тепер опинилася в нашому портфоліо. Ми віримо у вдале поєднання наших корпоративних культур, чудовий послужний список керівництва та позитивний образ брендів CZ і Colt", - сказав він .

Компанія Colt зараз переживає досить складний період. Деякий час вона не мала змоги виплатити борги, у 2015 році оголосила про банкрутство, вийшовши з нього в в січні 2016 року.

Це вже не перше банкрутство компанії: перше трапилося в 1842 році і вона його пережила. Ще одне банкрутство сталося в 1980-х роках і було пов'язане з появою нових, більш досконалих моделей зброї у конкурентів практично у всіх сегментах, де працює Colt.

Ceska zbrojovka Group, навпаки, в останні роки активно розширювалася, вийшла, зокрема, і на американський ринок.

Автор фото, AFP Підпис до фото, CZ - постачальник стрілецької зброї для чеської армії. На цьому фото чеські військові марширують з CZ 805 BREN

Компанія постачає штурмові гвинтівки CZ 805 BREN для чеської армії. Ці автомати також купують окремі підрозділи і служби в інших країнах, зокрема, у Франції, Аргентині, Португалії та Словаччині. Крім того, гвинтівка стала основною стрілецькою зброєю в угорській армії.

Один з найвідоміших зразків зброї, створених чеською компанією - пістолет CZ75, широко поширений в усьому світі.

Легенда світу зброї

За півтора з гаком століття Colt's Manufacturing Company виробила понад 30 мільйонів одиниць зброї.

За часів Громадянської війни в США компанія уклала перший великий контракт на постачання рушниць і револьверів. Найвідоміші моделі середини XIX століття - Colt Walker, армійський револьвер 44-го калібру 1860 року та морський револьвер 36-го калібру 1861 року. В американській системі калібрів цифра означає соті частки від дюйма, тобто 44-й калібр - це 0,44 дюйма або 11,2 міліметра.

Компанія постійно модернізувала свої револьвери, створювала нові моделі. На початку XX в компанії Colt деякий час працював американський конструктор-зброяр Джон Браунінг, який створив кілька зразків самозарядних пістолетів, найвідоміший з яких - M1911.

M1911 (його часто називають "Кольт 45-го калібру") - один з найбільш відомих зразків стрілецької зброї за всю історію. Його взяли на озброєння в США в 1911 році і досі він залишається офіційною особистою зброєю в декількох підрозділах американських силових структур у модернізованої версії M1911А1.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ще одна знаменита зброя Colt - гвинтівка М16

Colt також випускав знамениту штурмову гвинтівку М16, створену конструктором Юджином Стоунером, який працював на цю компанію. Загалом випустили приблизно вісім мільйонів одиниць цієї зброї, яка нарівні з автоматом Калашникова стала одним із символів Холодної війни.

Успішні продукти компанії, а також великі контракти зі збройними силами та правоохоронними органами призвели до того, що компанія не надто вкладалася в розробку нових видів стрілецької зброї.

У 1990-х вона змогла вдихнути нове життя в M16, створивши на основі гвинтівки карабін M4, який у модернізованій версії залишається на озброєнні американської армії досі.

Однак починаючи з 1980-х років збройні сили і правоохоронні органи в США стали обирати для себе іншу зброю.

В середині 1980-х італійська "Беретта" перемогла M1911А1 в конкурсі на новий основний пістолет збройних сил і стала на озброєння, а в 2017 році в конкурсі на новий пістолет для сухопутних сил і ВПС спроєктований компанією XM17 програв швейцарському SIG Sauer P320.

М4A1 все ще залишається основною гвинтівкою в американських збройних силах, але поступово здає свої позиції - морська піхота, наприклад, частково перейшла на гвинтівку М27 виробництва німецької компанії Heckler & Koch.

У 2019 Colt вирішила тимчасово зупинити випуск цивільної версії гвинтівки AR-15 для продажу приватним особам, пояснивши це перевантаженістю ринку.

Напівавтоматична гвинтівка AR-15 випускається з 1963 року. Вона є штатною зброєю поліції і військових в США, а також використовується приватними особами для самооборони і полювання. За конструкцією вона близька до М16.

Внаслідок всіх скорочень поставок 2010-х роках кількість держзамовлень різко скоротилося, у 2013 році збройні сили США відмовилися від закупівель M4A1, і фінансові справи Colt стали кепськими, призвели до банкрутства компанії у 2015 році.