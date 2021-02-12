Як і коли Лукашенко віддасть владу. Теленовини ВВС
У випуску:
- У Мінську відбулись дводенні Всебілоруські збори без опозиції. Лукашенко владу не віддає, але пропонує змінити Конституцію.
- Імпічмент Трампа через штурм Капітолію: як адвокати захищають колишнього президента і чи зможуть довести його невинуватість.
- Три вакцини на вибір. Чому Сербії вдається робити щеплення від коронавірусу швидше, ніж країнам Європейського союзу?
- Вакцинація російським Sputnik - досвід кореспондента ВВС.
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