Як і коли Лукашенко віддасть владу. Теленовини ВВС

У випуску:

  • У Мінську відбулись дводенні Всебілоруські збори без опозиції. Лукашенко владу не віддає, але пропонує змінити Конституцію.
  • Імпічмент Трампа через штурм Капітолію: як адвокати захищають колишнього президента і чи зможуть довести його невинуватість.
  • Три вакцини на вибір. Чому Сербії вдається робити щеплення від коронавірусу швидше, ніж країнам Європейського союзу?
  • Вакцинація російським Sputnik - досвід кореспондента ВВС.

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