Coca-Cola тестує першу паперову пляшку. Чи зможе компанія відмовитись від пластику?

Автор фото, Coca-Cola Підпис до фото, Першу партію паперових пляшок з напоєм Coca-Cola Adez протестують в Угорщині цього літа

Компанія Coca-Cola планує протестувати паперові пляшки в рамках довгострокової стратегії, націленої на повну відмову від пластику.

Перші зразки, які надала данська компанія, зроблені повністю з паперового волокна, за винятком пластикових кришечок і внутрішньої мембрани, що захищає папір від зіткнення з рідиною.

Однак кінцева мета експерименту - виготовляти пляшки з матеріалу, що переробляється на 100%, не містить пластику і може витримувати тиск газованих напоїв.

Завдання - складне, але кілька гігантів харчової індустрії підтримали цей план, а Coca-Cola й поготів планує перейти на безвідходне виробництво до 2030 року.

Минулого року, за даними благодійної організації Break Free From Plastic, Coca-Cola була головним генератором пластикового сміття у світі, а за нею впритул йшли два інших глобальних виробники напоїв - Pepsi та Nestle.

Під тиском

Розробкою паперової тари займалася данська фірма Paper Bottle Company (дослівно "Компанія паперових пляшок") або Paboco.

Данці мали створити паперову пляшку, яка витримала б натиск газів у напоях, які розливають в тару під тиском.

Перед ними також поставили завдання зробити матеріал пластичним, щоб пляшкам можна було надавати форми, що асоціюється з різними брендами, і щоб на них можна було друкувати фірмові етикетки.

Через 7 років наполегливої роботи компанія готова цього літа почати тестування нової пляшки для фірмового фруктового напою Coca-Cola під назвою Adez. Випробування пройдуть в Угорщині, де через місцеві мережі роздрібної торгівлі планують продати 2 тис. пляшок.

Данці співпрацюють не лише з Coca-Cola. Відомий шведський виробник горілки, компанія Absolut, має намір випустити в продаж у себе вдома і в Британії 2 тис. паперових пляшечок газованого малинового напою.

Випустити на ринок пиво у паперовій пляшці планує і пивний гігант Carlsberg.

Зовсім без пластику?

Як пояснює комерційний директор Paboco Мікаел Мікелсен, щоб нові пляшки були міцними, їх формують з єдиного паперово-волокнистого блоку.

"Власне, в цьому і полягає частина секрету", - каже він, оскільки при такому способі виробництва зв'язок між волокнами залишається міцним, і немає швів, які можуть розійтися.

Компанії Coca-Cola і Absolut першими випробують паперову тару, щоб перевірити, як нова технологія витримає випробування перевезенням і роздрібною торгівлею.

Автор фото, Coca-Cola Підпис до фото, Зовсім без пластику обійтися поки не виходить

"Ми добре розуміємо, які випробування чекають на наші пляшки в реальному світі, але треба відірватися від креслярської дошки, чи не так? - запитує Мікелсен. - Необхідно виходити в цей реальний світ і отримувати з нього інформацію".

Але навіть якщо випробування пройдуть успішно, повністю відмовитись від пластику буде складно.

Оскільки жоден папір не витримує прямого контакту з рідиною, пляшки покриватимуть зсередини матеріалом рослинного походження.

"Це буде органічний бар'єр, мінімальний, але такий, щоб він зберігав продукт, - каже Мікелсен. - У нас є на прикметі кілька варіантів, і технологія вже підібрана, але потрібні зразки і випробування".

Поки що інженери пішли на компроміс і зберегли на зразках паперових пляшок пластикові кришечки.

Однак поступово все має стати паперовим.

Довгостроковий ефект

Втім, як стверджує видавець цифрового журналу Packaging Europe Фін Слейтер, навіть якщо випробування паперових пляшок пройдуть успішно, вони ще деякий час залишатимуться в тіні.

"Паперові пляшки - це чудова новина для нас, інноваційних маніяків, однак такі пробні концепції існують вже не перший рік і поки що не мають розвитку", - пояснює експерт, за словами якого пластикові пляшки залишаються невіддільною частиною індустрії й у багатьох країнах успішно переробляються.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У багатьох країнах порожні пластикові пляшки успішно утилізують

"Вийти на такий рівень, щоб замінити сформовану інфраструктуру, - це складне завдання", - каже Слейтер.

До того ж не варто забувати про ціну: пластикові пляшки дешеві й зручні.

"Це ще одна причина, чому спочатку паперові пляшки будуть використовувати як вузькоспеціалізований продукт з доданою вартістю", - вважає Слейтер.

Однак компанія Tetra Pak в середині минулого століття змогла завоювати ринок зі своєю інноваційною тарою.

"У галузі утилізація матеріалів завжди панує конкуренція, але це абсолютно здорове явище, - вважає експерт. - Кожна успішна новинка не лише відкриває нові перспективи для того чи іншого матеріалу, а й підвищує вимоги до утилізації відходів і зниження викидів вуглекислого газу".