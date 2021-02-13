Імпічмент Трампа. Чи закликав він натовп "битися як чорти"?

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Звинувачення Дональда Трампа у підбурюванні до повстання є "жахливою брехнею", заявили адвокати експрезидента в Сенаті США.

Адвокат Майкл ван дер Він назвав імпічмент проти Трампа "політично мотивованим полюванням на відьом".

Колишнього президента звинувачують в організації заворушень в Капітолії 6 січня, внаслідок яких загинули п'ятеро людей. Він усі звинувачення відкидає.

Більшість республіканців поки зберігають вірність Трампу і заявили, що не голосуватимуть за імпічмент.

Захисту знадобилося менш ніж чотири з 16 годин, щоб довести справу про імпічмент до якнайшвидшого завершення.

Після цього сенаторам дали чотири години на те, щоб поставити запитання сторонам.

Раніше вони два дні переглядали похвилинні звіти з відео- і аудіозаписами, оскільки прокурори-демократи прагнули показати, що Дональд Трамп потурав насильству, нічого не зробив для запобігання заворушенням і не висловив каяття.

Вони стверджували, що виправдувальний вирок може спонукати до повторних атак на Конгрес.

Що каже захист Трампа

У п'ятницю адвокат ван дер Він заперечив версію демократів про те, що Трамп підбурював до насильства під час своєї промови перед своїми прихильниками 6 січня у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб спробувати перешкодити затвердженню перемоги Джо Байдена на виборах.

Трамп заявив, що виборців обдурили і закликав своїх прихильників зібратися біля будівлі Капітолія незадовго до початку заворушень.

Однак, за словами адвоката, докази того, що деякі групи заздалегідь спланували акти насильства, свідчать про "сміховинність звинувачень у підбурюванні проти [колишнього] президента".

"Не можна підбурювати до того, що вже мало статися", - додав Майкл ван дер Він.

"Стверджувати, що президент хотів або заохочував протиправну чи насильницьку поведінку, - це абсурдна і жахлива брехня. Фактично перші два повідомлення, які президент надіслав через Twitter після початку вторгнення у Капітолій, були "Зберігайте мир" і "Жодного насильства, тому що ми - партія закону і порядку", - сказав адвокат.

У зверненні до прихильників Трамп вжив вислів "битися як чорти" (fight like hell, битися до переможного кінця), однак, на думку захисту, це було просто політичною промовою.

"Це спроба очорнити, піддати цензурі та викреслити не лише президента Трампа, а й 75 мільйонів американців, які проголосували за нього", - заявив адвокат сенаторам.

На думку захисту, Трамп мав законне право оскаржити результати виборів.

"Раніше інші кандидати в президенти вдавались подібних методів розв'язання своїх проблем на виборах", - сказав ван дер Він і показав суду відео 2017 року, на яких демократи не погоджувались з перемогою Трампа у президентських виборах.

Що кажуть демократи

Демократи надали нові відеозаписи безладів і крок за кроком знайомили сенаторів з подіями 6 січня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Трампу загрожує імпічмент за дії його прихильників 6 січня, коли вони увірвалися в Капітолій

Вони сподівалися, що наочні кадри жорстоких правопорушень, втечі законодавців та розгромленої поліції підтвердять їхню версію про те, що Трамп спровокував заворушення.

Прокурор Палати представників Джо Негусе заявив, що Трамп був "не просто якимось хлопцем", що виступив з суперечливою промовою - він був президентом, який звернувся до прихильників, що "були готові до насильства, [і] він запалив сірник".

Конгресмен Тед Лью сказав: "Імпічмент, осуд і усунення [з посади] стосується не лише минулого. Йдеться про майбутнє. Це гарантія того, що жоден майбутній посадовець, жоден майбутній президент не зробить те ж саме".

Що далі

Наступний етап - голосування по допуску свідків.Якщо цього не буде, обидві сторони виступлять з короткими кінцевими промовами, після чого буде фінальне голосування щодо долі Трампа.

Якщо Трампа визнають винним, йому можуть заборонити займати виборні посади, зокрема знову балотуватися в президенти в 2024 році.

Але такий результат малоймовірний, оскільки для цього потрібні дві третини голосів сенаторів.

Палата поділена між республіканцями й демократами 50 на 50, а більшість республіканців поки зберігають вірність йому.