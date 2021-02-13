Парад на Дніпрі, собаки на Хрещатику - як готуються до 30-річчя Незалежності

Дніпро

Автор фото, unian

Парад на річці, оркестр з тисячі музикантів, літаки над Хрещатиком, коні та собаки з військовими - такі ідеї святкування 30-ї річниці Незалежності України обговорили на нараді у Міноборони.

У презентації попередньої концепції святкування йдеться про те, що у параді 24 серпня 2021 року візьме участь понад 4000 учасників і 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

У планах, щоб по Хрещатику пройшли кінні та кінологічні підрозділи.

Над столицею пролетить понад 50-т літальних апаратів.

Військові хочуть продемонструвати новітні розробки, серед яких РСЗВ "Вільха", "Нептун", ОТРК "Гром", БПЛА "Байрактар".

На Михайлівській площі буде виставка військової техніки.

Також парад відбудеться в Одесі, куди запросять представників флотів держав-партнерів. А у Києві розглядають варіант проведення річкового військового параду на Дніпрі.

На парад до 30-річчя Незалежності хочуть запросити керівників оборонних відомств держав-партнерів, а також Генерального секретаря НАТО та Верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки.

Наразі це попередні ідеї, кажуть в Міноборони.

Минулого року на день Незалежності на Софійській площі провели попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.

Однак не всім українцям сподобалися виступи зірок. Зокрема, не сподобалось, що частина пісень була російською. Також коментатори зазначили, що головна урочиста подія країни нагадувала новорічний корпоратив.

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