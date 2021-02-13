МВФ поки не дає Україні грошей, на які так чекали

Автор фото, unian Підпис до фото, Чи позначиться рішення МВФ на курсі гривні?

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду в Україні завершила свою роботу. У МВФ вирішили поки не виділяти грошей Україні.

Такий висновок можна зробити з заяви, яку оприлюднили у МВФ.

"Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми stand-by. Дискусії триватимуть", - йдеться в заяві глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгмана.

За його словами, необхідно більше прогресу і більше дискусій.

Йоста Люнгман нагадав, що місія працювала в Україні з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого.

Представники фонду обговорили з українською владою України прогрес у впровадженні реформ, як умову угоди з МВФ.

За його словами, під час дискусій йшлося про боротьбу з корупцією української влади, поліпшенні законодавчих та регулятивних основ банківського нагляду; про заходи, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту.

Дискусії стосувалися також енергетики, додав голова представництва.

За даними агенції "Інтерфакс-Україна", серед проблемних питань було ухвалення закону про Вищу раду правосуддя і побоювання щодо втручання в роботу НАБУ і САП.

Для позитивного результату необхідно також прийняття нових поправок до закону про Нацбанк, відмова від обмеження цін, введених цієї зими на енергоринку, ясність щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудит COVID-фонду.

На думку експертів, при вирішенні частини цих питань наступна місія МВФ може відвідати Україну у в квітні-травні.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу у подоланні наслідків пандемії COVID-19.

Щоб отримати гроші МВФ, Київ повинен виконати зобов'язання, зафіксовані у Меморандумі про співпрацю.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Перший транш МВФ значною мірою допоміг Україні впоратися із першим ударом коронакризи для економіки та наповнити спеціальний коронавірсуний фонд. Відновлення співпраці з МВФ реанімувало надходження фінансової допомоги і від інших кредиторів.

За даними джерел агенції "Інтерфакс-Україна", наразі програму МВФ stand-by фактично поставили "на паузу" через дії з боку української сторони, які поставили під сумніви базові принципи співпраці.

Новий транш МВФ є критично важливими для економіки України. Гроші МВФ та інших кредиторів - одне із небагатьох джерел покриття нестачі доходів в бюджеті.

Очікувалося, що ще один чи навіть два транші від МВФ надійдуть до України ще у 2020 році. Але цього не сталося.

Розміри другого і третього траншу - по 700 млн доларів, третього - 560 млн доларів і заключного четвертого - 980 млн доларів.