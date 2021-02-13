Зеленський хоче забрати владу у скандального суду ОАСК

Автор фото, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді проголосувати за законопроєкти, які мають вирішити проблеми у судовій системі і скоротити повноваження Окружного адміністративного суду міста Києва.

Таке повідомлення з'явилося на сайті президента.

Окружний адміністративний суд міста Києва відомий своїми резонансними рішеннями і скандальними суддями.

Так ОАСК скасовував нову редакцію українського правопису і перейменування Московського проспекту на проспект Бандери у Києві.

Два роки тому ОАСК за позовом Ігоря Коломойського визнав націоналізацію "ПриватБанку" незаконною.

Також Окружний адмінсуд заблокував перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), яка, за рішенням Верховної Ради, мала внести у свою назву зв'язок з Росією.

Серед інших резонансних вердиктів ОАСК - заборона Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я; скасування заборони на показ в Україні серіалу "Свати"; поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної служби та низка інших.

Суддів ОАСК підозрювали у захопленні державної влади.

Що пропонує президент?

Депутати уже наступного тижня, за словами президента, розглянуть законопроєкт, який суттєво скоротить повноваження Окружного адміністративного суду міста Києва.

Якщо зміни проголосують, то всі судові спори, у яких оскаржують рішення органів виконавчої влади, заберуть від ОАСК і передадуть Верховному Суду як суду першої інстанції.

Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

Таке рішення, як заявили в офісі президента, унеможливить будь-які маніпуляції через оскарження в ОАСК. А в цьому суді раніше оскаржували чимало рішень органів влади.

Другий законопроєкт передбачає обов'язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя.

Третій законопроєкт вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджує відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Президент каже, що депутати мають розглянути ці законопроєкти якнайшвидше.

Співпадння?

Повідомлення з офісу президента щодо ОАСК збіглося у часі з рішенням місії МВФ не видавати нового кредиту Україні.

Зранку 13 лютого стало відомо, що МВФ поки не виділятиме Україні новий транш.

Серед умов МВФ до української влади, за яких мали виділити гроші, були боротьба з корупцією, а також судова реформа.

Зокрема, МВФ вимагав від України зробити Верховний суд першою інстанцією і забрати у ОАСК повноваження на розгляд знакових справ про оскарження дій центральної влади. І зробити це Україна мала до серпня 2020 року. Але не зробила. Другий кредит теж мали видати ще у минулому році. І не видали.

Експерт з питань реформи судів Фундація DEJURE Михайло Жернаков у коментарі ВВС News Україна назвав ініціативу президента скоротити повноваження ОАСК виконанням умов МВФ. Однак, зазначає експерт, треба подивитися на зміст цих законопроєктів.