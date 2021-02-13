Україну поділять на нові карантинні зони - Ляшко

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Україну хочуть по-новому поділити на кольорові зони карантину.

Кабмін до 18 лютого має схвалити постанову про нові зони. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, буде чотири зони карантину: червона, жовта, помаранчева і зелена.

За словами пана Ляшка, у кожної області відповідно до показників захворювання буде свій колір.

Зонування буде поширюватися на території області, зонування по районах не буде.

Обмеження червоної зони — це обмеження, що були під час зимового локдауну. Йдеться про закриття закладів - ресторанів, магазинів, ТРЦ, шкіл.

Такі обмеження будуть вводити, якщо два з п'яти показників захворюваності на Covid-19 триматимуться три дні поспіль.

Мається на увазі завантаженість в регіоні ліжок з киснем більше ніж на 65%; кількість госпіталізацій - понад 60 на 100 тисяч населення протягом 7 днів; зростання кількості госпіталізацій більше ніж на 50% за тиждень; кількість ПЛР-тестів за 7 днів - не менше 300 на 100 тисяч населення; коефіцієнт виявлення випадків серед протестованих - понад 20%.

"Червоний рівень вводиться тоді, коли є загроза, що буде колапс системи охорони здоров'я. Критичним для нас є не зростання захворюваності, а ситуація, коли система охорони здоров'я не справляється. Тоді будуть додаткові обмеження, які діяли в зимовий карантин: будуть закриватися школи, ресторани, торгові центри ", - сказав пан Ляшко.

За словами пана Ляшка, якщо протягом п'яти днів буде триматися лише один показник, то регіон переходить у помаранчеву зону.

"Помаранчевий рівень - це сигнал бізнесу, місцевій владі, контролюючим органам, що може бути введений червоний рівень", - розповів чиновник.

У жовтій зоні закладам харчування та розважальним закладам дозволять працювати на годину довше, ніж тепер - тобто до 24 години.

Зелена зона передбачає скасування майже всіх карантинних обмежень, окрім носіння масок, пояснює Ляшко.

Наразі адаптивний карантин в Україні діє до 28 лютого. Якщо уряд ухвалить нову постанову, карантин продовжать зі змінами.

Головний санітарний лікар також пообіцяв, що вже з наступного тижня до України приїдуть вакцини від коронавірусу AstraZeneca, закуплені за державні гроші.

При цьому з вакцинами Pfizer/BionTec виникла затримка і вони наступного тижня не приїдуть.

Запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні орієнтовно відкриється з 1 березня. Першими вакцинуватимуть медиків. На вакцинацію вже записалося близько 60 тисяч медпрацівників.