Oxford-AstraZeneca почнуть тестувати на дітях

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Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет, які спільно розробили одну з вакцин проти коронавірусу, дослідять її ефективність для дітей.

У тестуванні візьмуть участь близько 300 волонтерів, а перші щеплення зроблять в кінці лютого.

Науковці оцінять, чи викликає вакцина сильну імунну відповідь у групі віком від 6 до 17 років.

AstraZeneca стала другою вакциною від коронавірусу, яку дозволили застосовувати у Великій Британії. Влада країни також дозволила робити щеплення вакциною, яку спільно розробили німецька компанія BioNTech і американський концерн Pfizer.

Під час дослідження 240 дітей отримають вакцину AstraZeneca, а решті зроблять щеплення від менінгіту.

Ендрю Поллард, професор інфекційної педіатрії та імунології Оксфордського університету, зауважив, що більшість дітей майже не хворіють на коронавірус, а ті, що перехворіли, мали легкий перебіг.

Але, за його словами, важливо визначити безпеку і ефективність щеплення від Covid-19, тобто оцінити імунну відповідь на вакцину у дітей і підлітків, оскільки деяким дітям вакцинація може принести користь.

Вакцинувати дітей препаратом Oxford-Astrazeneca британці поки не планують.

Зараз у Британії вакцину Oxford-Astrazeneca дозволено використовувати для людей віком від 18 років, а Pfizer-BioNTech - починаючи з 16 років.

Цього тижня заступник головного санітарного лікаря Англії Джонатан Ван-Там повідомив ITV News, що наразі тривають випробування з розробки вакцин, які були б безпечними і ефективними для дітей.

За його словами, до кінця цього року, можливо, з'являться деякі ліцензовані дитячі вакцини.

Оксфордський університет заявив, що це перше випробування вакцини проти Covid у віковій групі від 6 до 17 років.

У Королівському коледжі педіатрії та дитячого здоров'я кажуть, що мають докази того, що Covid-19 може викликати смерть і важкі захворювання у дітей, але це трапляється рідко.

Українські урядовці обіцяють, що до України перша партія AstraZeneca приїде наступного тижня.