Ілон Маск запросив Путіна побалакати у Clubhouse. Кремль поки не відповів

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Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск у своєму Твіттері запросив російського президента Володимира Путіна поговорити з ним в новій соцмережі Clubhouse.

"Ви б хотіли приєднатися до мене, аби поспілкуватися в Clubhouse?" - написав Маск, зазначивши офіційний акаунт Кремля у соцмережі.

Пізніше підприємець додав вже російською мовою: "Було б великою честю поговорити з вами".

За три години твіт Маска набрав майже 90 тисяч вподобайок. Відповіді від Кремля поки не було.

Соціальну мережу Clubhouse було створено навесні 2020 року компанією Alpha Exploatation Co. Вона швидко набула популярності на тлі пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

Спілкування в соцмережі відбувається у форматі аудіоповідомлень, потрапити туди можна тільки на запрошення одного з учасників. Користувачі спілкуються у віртуальних тематичних "кімнатах", які вони створюють самі.

Зростанню популярності соцмережі посприяла участь знаменитостей: у бесідах через Clubhouse були помічені, зокрема, засновник Facebook Марк Цукерберг, актор Ештон Катчер та Ілон Маск.

Засновник Tesla раніше вже не раз писав дописи та коментарі до них російською мовою.

У травні минулого року він написав у коментарях до одного з дописів, що йому "дуже подобається звучання російської мови". Незабаром після цього він російською відповів на твіт глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, в якому той просив очільника NASA передати Маску привіт.

"Спасибі, сер, ха-ха. Ми розраховуємо на взаємовигідне і процвітаюче довгострокове співробітництво", - написав тоді американський мільярдер.

У січні Маск російською відповів на твіт "Роскосмосу" про 114-ту річницю від дня народження конструктора Сергія Корольова: "Він був чудовий".