На Донбасі загинули троє військових. 15 бойових втрат від початку перемир'я

Автор фото, Пресцентр ООС

Внаслідок підриву на міні чи іншому вибуховому пристрої 14 лютого на Донбасі загинуло троє українських бійців.

Цю інформацію BBC News Україна підтвердили у пресцентрі ООС та в ОТУ "Північ".

Таким чином від початку перемир'я у липні 2020 року українська армія має вже 15 бойових втрат, зокрема 11 загиблих - з початку року.

"Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - говориться у повідомленні.

"На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів...", - додають в ОТУ.

Загострення на Донбасі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За даними Генштабу ЗСУ, на Донбасі постійно діють кілька професійних снайперських груп ворога, перемир'я та нинішня зима дала можливість їм працювати ефективно

В останні дні на лінії бойових дій на Донбасі спостерігається загострення - збільшилася кількість обстрілів та втрат сил ООС.

Більшість втрат українська армія зазнає від ворожих снайперів, а також від підривів на мінах та розтяжках.

Наприклад 11 лютого, у день, коли передову відвідував президент Зеленський, загинуло двоє українських бійців - одного застрелив снайпер біля Горлівки, а інший загинув ввечері від обстрілу з великокаліберного кулемета під Новомихайлівкою.

Автор фото, ІНФОРМАГЕНТСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ "АРМІЯІФОРМ" Підпис до фото, ПОМ-2 - міна, яка є на озброєнні у російської армії, з'явилися на Донбасі орієнтовно з 2016 року

6 лютого двоє бійців підірвалися під Мар'їнкою, ще одного вибух важко поранив.

2 лютого загинув ще один український боєць - також від снайпера. У січні українська армія втратила у боях трьох військових - так само це були втрати від снайперів.

Причиною підривів може бути як необережність при переходах між позиціями, так і цілеспрямоване встановлення ворогом мін і розтяжок на відомих шляхах українських військових.

В останні місяці проросійські формування на Донбасі нерідко використовують міни ПОМ-2 біля українських позицій - їх можна встановлювати дистанційно.