Еміратський зонд "Надія" надіслав своє перше фото Марса

Автор фото, UAESA/MBRSC/LASP/EMM-EXI Підпис до фото, На фото можна побачити три щитові вулкани та гору Олімп

Зонд Об'єднаних Арабських Еміратів "Надія", який успішно вивели на орбіту Марса минулого тижня, надіслав свій перший знімок Червоної планети.

ОАЕ стала першою арабською країною в історії, яка відправила місію до Червоної планети.

На фото можна помітити три щитових вулкани, а також гору Олімп - згаслий вулкан на Марсі, найвищий в Сонячній системі.

Астрономам, які спостерігають Червону планету через телескопи на Землі, це видовище добре знайоме, але для супутників це рідкісний знімок.

Ці супутники традиційно розміщують близько до планети для отримання знімків поверхні з високою роздільною здатністю, їх також використовують як станції ретрансляції для зв'язку із Землею.

Автор фото, MBRSC Підпис до фото, Емірати стали першою арабською країною в історії, яка відправила зонд до Марсу

Першу фотографію цієї новини зробив прилад EXI зонда "Надія" з висоти 24 700 км над поверхнею Марса в середу, тобто через день після прибуття зонда до орбіти поблизу Червоної планети.

Північний полюс Марса - у верхньому лівому кутку зображення. У центрі - гора Олімп, найбільший вулкан Сонячної системи.

Три щитових вулкани - це Аскрей Монс, Павоніс Монс та Арсія Монс. Якщо ви подивитеся на східну частину Марса на знімку, ви побачите величну систему каньйонів Валлес Марінеріс. Ця частина вкрита хмарами.

Зараз "Надія" рухається по початковому еліпсу навколо Марса, який наближається до планети на відстань 1000 км і віддаляється від неї майже на 50 000 км. Протягом наступних тижнів ця орбіта зміниться до 22 000 км та 43 000 км відповідно.

Саме з цієї висоти "Надія" проведе нове дослідження. Зонд буде відстежувати рух потоків енергії через атмосферу.

Одне з його завдань - вивчити витік в космос нейтральних атомів водню і кисню - того, що залишилося від колись рясних водойм Марса. Це допоможе вченим краще зрозуміти, як колись тепла і волога планета перетворилася в холодне та сухе місце.

У день, коли арабський зонд надіслав свій перший знімок Марса, китайська міжпланетна станція "Тяньвень-1" вийшла на марсіанську орбіту. Спуск марсохода запланований на 23 квітня.

Космічне агентство Китаю опублікувало перші знімки побаченого китайським супутником під час виходу на орбіту.Ці зображення отримані не з наукової камери, як EXI зонда "Надія", а з камер з низьким дозволом, які інженери використовують для огляду космічного корабля.

Велика частина відео нижче зайнята сонячною панеллю "Тяньвень-1", але марсіанську атмосферу і топографію можна роздивитися.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "Тяньвень-1" прибула до Марсу

Наступного тижня настане черга американців. Їхній марсохід "Персеверанс" досягне Марса в четвер і спробує зробити посадку у кратері Єзеро.