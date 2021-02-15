У Карпатах третій день шукають зниклого в снігах киянина. Зв’язку з ним немає

Автор фото, ДСНС Закарпаття Підпис до фото, У суботу на Закарпатті загубилося три групи туристів. Всіх знайшли, окрім останнього киянина

Рятувальники та волонтери третю добу шукають 40-річного киянина, який зник на горі Гимба ще у суботу.

Напередодні у горах знайшли його товариша, але доля самого чоловіка невідома, телефонного зв'язку з ним немає. У Карпатах зараз сніжить та мороз у понад 10 градусів.

Три групи, які загубилися в горах

Закарпатські рятувальники кажуть, що попри усі попередження через сніговий шторм та небезпеку лавин, 13 грудня в горах заблукали одразу три групи.

Одна з груп заблукала на снігоходах - їх вдалося знайти у ніч на неділю.

Автор фото, ДСНС Закарпаття Підпис до фото, Пошуки однієї з груп

Ще п'ять киян загубилися на горі Гимба. Їх відшукали і доправили у притулок в селі Пилипець ввечері неділі.

Третя група - ще двоє жителів Києва - також загубилися у суботу в районі Гимби.

Одного з них вдалося знайти у неділю вдень.

Стан його здоров'я задовільний, кажуть рятувальники.

Автор фото, ДСНС Закарпаття

Останнього зниклого чоловіка шукають досі.

У його пошуках беруть участь сімдесят людей - рятувальники, волонтери, лісники - а також всюдихід "Богун" та вертоліт.

Автор фото, ДСНС Закарпаття

"Телефонного зв'язку з 40-річним киянином немає, тож рятувальники покладаються на власний досвід та знання", - кажуть у ДСНС.

Там також попереджають про небезпеку лавин у горах та закликають туристів зараз утриматися від походів у високогір'я.

Небезпека Гимби

Автор фото, Ігор Грищенко Підпис до фото, Під час хуртовини видимість падає до кількох метрів й загубитися можна навіть у добре знайомій місцевості. На Гимбі ж спуски на різні сторони гори дуже схожі

Гора Гимба (Гемба) розташована на масиві Боржава, висота майже півтора кілометра над рівнем моря.

Це популярне місце у туристів - поруч розташований гірськолижний курорт Пилипець, недалеко мальовничий водоспад Шипіт.

Але в умовах хуртовини на Гимбі дуже легко заблукатись - рельєф виводить на інший спуск, подалі від сіл. Через що людина думає, що спускається у правильному напрямку, а насправді йде в інший бік.

Автор фото, ДСНС Закарпаття

На Різдво 2019 року саме тут заблукав інший киянин Ігор Грищенко, якого шукали рекордні чотири доби.

Вижити йому допомогла фізична підготовка до екстремальних умов, а також будинок лісника, де вдалося відігріти телефон.

Автор фото, ДСНС / Богдан Фаштрига Підпис до фото, Зимові Карпати часто недооцінюють як "низькі гори"

А нещодавно біля іншої гори Піп Іван Мармароський заблукав турист, який кілька днів йшов у соло-поході.

Врятували його волонтери з туристського прихистку Marmaros Rescue Hut, які змогли знайти туриста вночі та більше 15 годин транспортували його до притулку.

Хлопець отримав відмороження кінцівок, але вижив.

Рятувальники та волонтери закликають ретельно готувати спорядження перед походом у гори, завжди вміти передати свої координати та утриматися від мандрівок наодинці чи підйому у високогір'я під час снігопадів.