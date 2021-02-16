Загострення на Донбасі: що кажуть у Зеленського про перемир'я

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський та Єрмак нещодавно побували "на нулі"

Загострення та нові втрати на Донбасі змусили президента Зеленського та його команду зробити низку заяв про війну на Сході України і "повне та всеосяжне перемир'я".

Попри певну зміни риторики, влада Зеленського продовжує наголошувати, що "не дасть зірвати перемир'я" та готує "дорожню карту" для виконання Мінських домовленостей.

Тоді як багато військових оглядачів відзначають, що втрати та саме загострення були прогнозованими від початку перемир'я.

Тим часом у проросійських формуваннях "ДНР" заявили про "теракт" у Горлівці, нібито влаштований українськими спецслужбами.

"Перемир'я просто немає"

Автор фото, УНІАН

Від початку 2021 року на Донбасі загинуло вже 11 українських бійців. Це втрати від снайперів, підривів на мінах та одна смерть від крупнокаліберного кулемета.

На цьому тлі змінилася риторика голови української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, який раніше припускав, що "Росії вже набридла війна на Донбасі".

"Якщо подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні убивають наших солдатів, стріляють, при чому уже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба видумувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само", - заявив Кравчук в ефірі каналу "Україна 24" ще 7 лютого.

А пізніше він пішов ще далі й сказав, що "перемир'я вже просто немає".

"Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне - чорним. Росіяни починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів. Тому ми маємо бути готовими до будь-яких непередбачуваних дій із боку агресора. В ОРДЛО перебувають російські найманці, командири і російська зброя. Ми не знаємо, коли її можуть задіяти, але маємо бути до всього готовими і ставитися уважно до всього, що відбувається", - розповів Кравчук виданню "Гордон".

Автор фото, МВС

До схожих оцінок вдався і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Жодного мирного процесу вже немає - діють снайперські пари, обстріли, війна триває", - відзначив міністр в ефірі шоу "Право на владу".

Що кажуть Зеленський і Єрмак

Президент Зеленський та голова його офісу Єрмак менш радикальні у своїх заявах.

11 лютого вони разом з послами західних країн відвідали фронт на Донбасі. У той день на різних ділянках лінії зіткнення загинуло двоє бійців.

Автор фото, Офіс президента

"Ми розуміємо, що відбувається. Ми в принципі розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити", - відзначив Володимир Зеленський.

Він також запевнив, що бійці на передовій можуть відповідати на обстріли без наказів з самого верху.

"Наші хлопці прекрасно знають: якщо йде снайперське знищення наших військових - вони повинні знайти адекватну відповідь тим снайперам, які знищили життя наших військових. Саме так вони й роблять. Вони не отримують від мене наказ на відповідь у жодному разі", - додав глава держави.

За його словами, перемир'я на Донбасі все ще діє: "Я вважаю, що це одна з найголовніших домовленостей, яка відбулася не на словах, тому що про режим припинення вогню говорять уже сім років. А 27 липня він дійсно був введений у дію".

Автор фото, Офіс президента

А Андрій Єрмак під час того ж візиту "на нуль" наголосив, що важливо зберегти перемир'я, попри "організовані провокації" у вигляді снайперського вогню.

"Збереження режиму припинення вогню є найбільш принциповим. Будь-які перемовини далі неможливо вести, коли вбивають наших людей. Важливо, що вбивають спеціальні групи снайперів, які не є у постійній дислокації. Тобто це провокація, дуже гарно організована. Це професійні вбивці, які саме для цього сюди приїжджають", - відзначив керівник Офісу президента.

Тим часом у команді Зеленського готують "дорожню карту виконання Мінських угод" - як там кажуть, щоб почати їх реально виконувати у встановлені строки.

"Якщо візьмемо кожний рядок цих угод - у деяких формулюваннях вже минули терміни, протягом яких повинні були бути виконані ті чи інші кроки. Безумовно, в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який повинен базуватися на принципах Мінських угод, потрібно вносити корегування", - заявив Андрій Єрмак в інтерв'ю все тому ж каналу "Україна 24".

Переговори про це проходять у Нормандському форматі (тобто за участі України, Росії, Німеччини та Франції).

"Йдуть складно, але все одно прогрес є", - каже Андрій Єрмак.

Очікувані втрати?

Автор фото, Штаб ООС Підпис до фото, Критики влади кажуть, що в умовах перемир'я неможливо протидіяти снайперам ворога

Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау заявила, що минулий рік справді приніс суттєве скорочення порушень перемир'я. Але останні тенденції на Донбасі показують, що зберегти тишу на фронті буде важко.

Тим часом 14 лютого на Донбасі загинуло одразу троє бійців - підірвалися на вибуховому пристрої.

Автор фото, ДБР Підпис до фото, Місце вибуху

Володимир Зеленський у той же день доручив міністру оборони Андрію Тарану і головнокомандувачу Руслану Хомчаку терміново виїхати на Донбас, щоб розібратися з цією ситуацією.

"Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню - і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування", - відреагував президент на останні смерті на фронті.

А ДБР відкрило справу про "недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки".

Водночас багато українських військових оглядачів кажуть, що ситуація із загостренням була прогнозованою від самого початку перемир'я, яке передбачало заборону ведення розвідки у "сірій зоні" та будь-якого використання дронів.

"Коли віддається ініціатива супротивнику, який прогнозовано проведе інженерну дорозвідку, наробить "ліжки" для спостережень та запасні позиції, то отримаєш у підсумку цілу купу проблем", - пише у своєму блозі для BBC News Україна Кирило Данильченко ("Ронін").

Автор фото, 24 бригада Підпис до фото, Кілька місяців перемир'я дозволили ворогу підготуватися до загострення на фронті, вважає ряд військових оглядачів

"Супротивна сторона всіма засобами, якими можна завдавати шкоду живій силі, максимально активізувалася - це снайпери і ДРГ… Це сталося тому, що кілька місяців у нас було перемир'я, командування дивилося, що з того боку посилюють позиції, десь захоплюється "зеленка", десь щось мінується, - і нічого, все гут", - каже волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco).

Він нагадує, що у довгостроковій перспективі через це попереджали про втрати: "Тому що супротивник підготує позиції, нові вогневі точки, у тому числі замасковані".

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, В ОП кажуть, що надмірна критика лише шкодить державі

А радник голови Офісу президента Олексій Арестович на схожі закиди відповідає тим, що перемир'я є частиною міжнародних зобов'язань України, а у випадку ескалації втрат буде ще більше.

"Снайперські і контрснайперські групи і БПЛА "забрали з фронту", адже такі умови угоди про встановлення режиму припинення вогню. На дотриманні цього режиму базується міжнародна підтримка України, а санкції, які накладають на РФ, за те, що вона не дотримується домовленостей, обходяться Кремлю набагато дорожче, ніж безперебійна робота всіх снайперів і всіх БПЛА України", - пише він.

"Відновлення "адекватних відповідей ворогові" на фронті вас порадує. Але не надовго. Тому що гинути наших військових стане набагато більше, в рази. Активні дії з нашого боку викличуть ескалацію, ескалація - втрати. Знову по 15-20 убитих щомісяця, знову полетять тоннами дорогоцінні для нас боєприпаси", - відповідає він критикам влади.

"Якщо ви думаєте, що військово-політичне керівництво держави так просто сидить і терпить обстріли і загибель своїх військових, то ви знову наїлися несвіжого. Не сидить. Не терпить. Діє. І на фронті, і в системі міжнародних відносин. І добре знає, що робить", - наголошує Олексій Арестович.

І додає, що постійна критика на адресу військово-політичного керівництва держави лише "допомагає Кремлю".

Що кажуть за лінією фронту

У підтримуваних Росією "республіках" також заговорили про загострення ситуації на фронті.

У "представництві ДНР у СЦКК" (яке Україна не визнає) ще наприкінці січня заговорили про "різке погіршення ситуації вздовж всієї лінії фронту".

Традиційно там звинувачують українську армію в обстрілах на різних ділянках лінії зіткнення з різних видів зброї.

А "представниця ДНР" у контактній групі (присутня там лише як спостерігач зі сторони Росії) Наталя Ніканорова відреагувала на слова Леоніда Кравчука.

"Українські представники по суті підтвердили свій остаточний вихід з домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню", - вважає вона.

Тим часом у Горлівці у понеділок підірвали "комбата Народної міліції ДНР" - він вижив, але отримав багато осколкових поранень.

У самопроголошеній "ДНР" це назвали "терактом", організованим українськими спецслужбами та командуванням.