Донька Білла Гейтса поскаржилась, що їй не вживили чіп під час щеплення від COVID

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Білл Гейтс з донькою Дженніфер

24-річна Дженніфер Гейтс, донька засновника компанії Microsoft та одного з найбагатших людей на землі Білла Гейтса, повідомила, що отримала щеплення від коронавірусу.

За її словами, вона "отримала цей привілей", адже є студенткою-медиком. Також Гейтс запевнила, що носитиме одну чи дві захисні медичні маски навіть після другої дози вакцини.

Зрештою Дженніфер Гейтс не втрималася і пожартувала щодо поширеного в мережі міфу, начебто її батько Білл Гейтс хоче захопити світ та вживити людям комп'ютерні чіпи під час вакцинації.

"На жаль, вакцина не імплантувала мого геніального батька в мій мозок. Якби ж тільки мРНК мала таку силу!" - написала Гейтс.