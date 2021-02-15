Гігантські бурульки калічать киян: двоє вже у лікарні

Двоє киян 14 лютого звернулися по екстрену медичну допомогу через падіння бурульок.

Про це повідомляє у Facebook Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

48-річна жінка постраждала у Шевченківському районі. Через падіння бурульки вона отримала розсічення голови та кровотечу.

"Госпіталізована з забійною раною тім'яної ділянки голови і закритою черепно-мозковою травмою", - повідомляє центр.

Другий постраждалий - 46-річний чоловік в Оболонському районі. Він дістав забійну рану лобної ділянки голови.

"З закритою черепно-мозковою травмою та, ймовірно, вивихом правого плеча госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

"Закликаємо киян та гостей столиці бути уважними та обережними, коли йдете під дахами будинків. Обходьте ті ділянки, де є нависання снігу чи бурульок. Ваша уважність може вберегти вас від нещасного випадку", - закликають медики.

Міська влада запевняє, що приділяє увагу безпеці громадян. Зокрема, Святошинська райдержадміністрація Києва опублікувала в понеділок фото очищення дахів від бурульок.

Автор фото, svyat.kyivcity.gov.ua

"Бригади комунальників із використанням автовежі збивають з дахів і піддашків накриження та бурульки, дбаючи про безпечність пересування вулицями району", - запевнили вони.

У центрі міста на Печерську таких бригад не помічали. Тут влада розтягує червоні стрічки та вивішує попередження про небезпеку. Шматки льоду час від часу падають на тротуари просто біля пішоходів.

На ці вихідні синоптики прогнозують потепління в столиці до 0 градусів, тож танення снігу, утворення льоду і падіння буруль може почастішати.

Автор фото, ВВС