"Абсолютне божевілля". Заплатити $2,5 тис за право повернутись з мандрівки

Автор фото, PA Media

Щоб повернутися додому із країн "червоного списку", громадяни та резиденти Британії мають витратити 1750 фунтів (майже 2,5 тис доларів) та прожити у спеціальному готелі 10 днів.

Правило набуло чинності з ранку понеділка, 15 лютого.

Перші мандрівники вже почали заселятися у готелі поблизу аеропорту Гітроу.

Крім британців ці правила також стосуються й громадян Ірландії, якщо вони прибули саме до Британії. Для Шотландії вимоги ще жорсткіші.

У "червоному списку" - 33 країни, включно із туристичними Португалією та Танзанією, а також Бразилією, Південною Африкою та ОАЕ. України в цьому переліку немає.

Ці правила стосуються усіх, хто побував у "небезпечних" країнах впродовж останніх 10 днів.

Щоб повернутися додому, вони мають забронювати визначений урядом готель та залишатися в ньому 10 днів, сплативши за це 1750 фунтів. Оплата включає перебування в готелі, транспортування та тест на коронавірус.

При цьому і ті, хто лише вирушають до Британії, повинні мати на руках негативний тест на Covid-19.

Після прильоту рух пасажирів в аеропорті організований так, щоб ті, хто прилетів із країн "червоного списку" не перетиналися з іншими.

У Шотландії вимога залишатися в готелі стосується мандрівників з усіх країн.

В аеропорті Гітроу вже заявили про "успішний" початок нових правил - "черги на паспортному контролі... є меншими, ніж на годину".

"Божевільні" правила

Одна із подорожуючих, Джо Чемберс, розповіла ВВС, що вона збиралася повертатися до Британії із ОАЕ, де живуть багато експатів-британців.

У Британії вони живуть на північному заході, але карантинних готелів там наразі немає. Тож їхні квитки до Манчестера доведеться перебронювати на Лондон.

"Думаю, це абсолютно божевільно", - каже жінка, якій доведеться сплатити 3000 фунтів за бронювання кімнати для себе та двох дітей.

"Мені важко уявити, як ми будемо усі в одному номері", - каже жінка.

У британському уряді кажуть, що наразі виділили 16 карантинних готелів із майже 5000 кімнат. Ще 58000 готельних кімнат напоготові.

Тим, хто не згоден на карантин, загрожує штраф від 5 до 10 тисяч фунтів, а за брехню про перебування в країні з "червоного списку" - ув'язнення до 10 років.

Підпис до фото, Так виглядає номер в одному з карантинних готелів

Підпис до фото, У білих пакетах - харчі для тих, хто проходить карантин

Під час карантину ті, хто повернулися до Британії, мають зробити два тести - на другий та восьмий день.

Це стосується також і тих, хто має пройти домашній карантин. Тести для мандрівників коштують 210 фунтів. А тому, хто не зробить тест, загрожує штраф у 2000 фунтів.

Наразі крім Гітроу пасажирів для розміщення у карантинних готелях приймають аеропорти Гетвік, Лондон Сіті, Бірмінгем та Фарнборо.

Загалом під час карантину усі, включно із британськими громадянами, хто прибуває до Британії літаком, поїздом чи поромом, мають надати перед виїздом негативний тест на коронавірус, а по приїзді пройти 10-денну самоізоляцію. Проте не з країн "червоного списку" - це можна робити вдома.