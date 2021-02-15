Кузьменко йде в Раду. Партія Порошенка висунула звинувачену у вбивстві Шеремета
"Європейська Солідарність" назвала своїм кандидатом у депутати на довиборах від 50-го округу на Донеччині Юлію Кузьменко.
У партії на чолі із Петром Порошенком вважають її - "дитячого кардіохірурга, волонтерку" - достойним кандидатом.
Разом із тим, МВС називає її ключовою підозрювано у вбивстві журналіста Павла Шеремета. За версією слідства, саме вона заклала вибухівку у машину, в якій загинув Павло Шеремет. Її адвокати наполягають, що всі докази її вини, зібрані слідчими, недостатні.
У серпні 2020 року її відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. До цього з грудня 2019 року вона була в СІЗО.
"У 2014 році тисячі волонтерів та добровольців спрямували свої погляди на схід країни, де спалахнула заревом війна. І ми тоді жартували, що одного разу нас будуть судити за захист своєї держави. І ось 2021 рік. Переслідування та репресії проти політиків, громадських діячів, активістів, волонтерів набули... статусу системних. Але системні переслідування народжують системну боротьбу", - заявила Юлія Кузьменко на відеозв'язку під час її висунення кандидатом в депутати.
Вона також заявила, що балотуватиметься до Верховної Ради, щоб не допустити "проросійського реваншу" в Україні.
Зазвичай на виборчих округах на Донбасі перемагають представники політичних сил із проросійськими поглядами.
Округ звільнився, коли Руслан Требушкін від "Опозиційного блоку" обрався мером Покровська на Донеччині та склав мандат.
Але, як каже сама кандидатка в депутати, "це місцевість, де я народилася".
Юлія Кузьменко - дитячий хірург, працювала в Охматдит.
Під час Революції гідності вона стала волонтером ініціативи Євромайдан-SOS.
У 2016 році Юлія Кузьменко отримала від президента Порошенка нагороду "За гуманітарну участь в антитерористичній операції", а також має волонтерську премію Євромайдан SOS-2016.
Водночас інший фігурант "справи Шеремета" музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) наразі залишається ув'язненим.
Ще одну фігурантку справи - військову медсестру Яну Дугарь - раніше випустили під заставу, а згодом скасували і обмеження на територіальні пересування.