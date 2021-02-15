Кузьменко йде в Раду. Партія Порошенка висунула звинувачену у вбивстві Шеремета

Автор фото, https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.offici Підпис до фото, Юлія Кузьменко спілкувалася із делегатами "Європейської солідарності" по відеозв'язку, адже перебуває під домашнім арештом

"Європейська Солідарність" назвала своїм кандидатом у депутати на довиборах від 50-го округу на Донеччині Юлію Кузьменко.

У партії на чолі із Петром Порошенком вважають її - "дитячого кардіохірурга, волонтерку" - достойним кандидатом.

Разом із тим, МВС називає її ключовою підозрювано у вбивстві журналіста Павла Шеремета. За версією слідства, саме вона заклала вибухівку у машину, в якій загинув Павло Шеремет. Її адвокати наполягають, що всі докази її вини, зібрані слідчими, недостатні.

У серпні 2020 року її відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. До цього з грудня 2019 року вона була в СІЗО.

"У 2014 році тисячі волонтерів та добровольців спрямували свої погляди на схід країни, де спалахнула заревом війна. І ми тоді жартували, що одного разу нас будуть судити за захист своєї держави. І ось 2021 рік. Переслідування та репресії проти політиків, громадських діячів, активістів, волонтерів набули... статусу системних. Але системні переслідування народжують системну боротьбу", - заявила Юлія Кузьменко на відеозв'язку під час її висунення кандидатом в депутати.

Вона також заявила, що балотуватиметься до Верховної Ради, щоб не допустити "проросійського реваншу" в Україні.

Зазвичай на виборчих округах на Донбасі перемагають представники політичних сил із проросійськими поглядами.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Усі фігуранти "справи Шеремета" - Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко

Округ звільнився, коли Руслан Требушкін від "Опозиційного блоку" обрався мером Покровська на Донеччині та склав мандат.

Але, як каже сама кандидатка в депутати, "це місцевість, де я народилася".

Юлія Кузьменко - дитячий хірург, працювала в Охматдит.

Під час Революції гідності вона стала волонтером ініціативи Євромайдан-SOS.

У 2016 році Юлія Кузьменко отримала від президента Порошенка нагороду "За гуманітарну участь в антитерористичній операції", а також має волонтерську премію Євромайдан SOS-2016.

Водночас інший фігурант "справи Шеремета" музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) наразі залишається ув'язненим.

Ще одну фігурантку справи - військову медсестру Яну Дугарь - раніше випустили під заставу, а згодом скасували і обмеження на територіальні пересування.