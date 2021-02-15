Культове британське авто стане повністю електричним до 2025

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Менше, ніж за 5 років Jaguar стане виключно електрокаром. А до 2030 електричними стануть усі автівки Land Rover.

У компанії також повідомили, що збережуть виробництво на усіх трьох заводах у Британії.

Голова компанії Тьєрі Боллоре також заявив, що Jaguar Land Rover зосередиться на "невиробничій" діяльності, але не уточнив деталей.

На розробку нових технологій для своїх авто компанія лише за рік планує витратити 2,5 млрд фунтів.

Як вважає бізнес-кореспондент ВВС Тео Леггет, ці зміни є дуже серйозними для Jaguar Land Rover. Але їх неможливо було уникнути.

Як і інші автовиробники, Jaguar Land Rover перебуває нині під шаленим тиском вимог щодо скорочення шкідливих для довкілля викидів.

З іншого боку, продажі дизельних авто, які, на відміну від авто на бензині, більше забруднюють повітря, і без того суттєво скоротилися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Гаррі і Меган після свого весілля виїхали із Віндзора до Фрогмор Гауз саме на Jaguar

Загалом британський уряд розраховує взагалі заборонити продаж дизельних і бензинових авто до 2030 року.

Але є й проблеми. Розробка електромоделей коштує набагато більше, ніж розробка звичайних авто, а отже, заробити на них не так легко.

Великі виробники можуть дозволити собі витрачати такі кошти, і сподіватися на прибутки в майбутньому.

Але JLR є порівняно меншою компанією. Тож напевне, вона зосередиться на тому, щоб ще раз довести, яким ексклюзивними і люксовими є автівки цього бренду, навіть якщо вони працюють на електриці.

У листопаді минулого року ще один культовий бренд Bentley, який належить Volkswagen, заявив про повну електрифікацію своїх авто до 2030. А минулого місяця General Motors поставив завдання до 2035 обнулити шкідливі викиди зі своїх авто.