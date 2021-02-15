Українці застрягли на Занзібарі – теленовини ВВС

У випуску:

  • 180 українців третю добу не можуть вилетіти із Занзібару через затримку рейсу. В яких умовах ночують застряглі туристи і чому цей курорт у Танзанії став популярним напрямком відпочинку під час пандемії.
  • Закриття каналів "групи Медведчука". На що чекати іншим телекомпаніям? Ексклюзивне інтерв'ю ВВС з міністром культури Олександром Ткаченком.
  • Карантин у готелі за $2,5 тисячі. Нові жорсткі правила для в'їзду в Англію.

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