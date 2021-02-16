Після трьох діб очікування 180 туристів таки вивезли з Занзібару

Автор фото, Getty Images

В ніч на 16 лютого літак з українськими туристами вилетів з острова Занзібар (Танзанія) до України.

Про це повідомив в Twitter прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Близько 180 туристів застрягли на Занзібарі, коли 13 лютого запланований рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp не змогли здійснити за планом.

Туристи, з якими спілкувалося BBC News Україна, скаржилися на те, що за три доби очікування не відразу і не всім надали належні умови проживання та харчування. У туроператора та в авіакомпанії запевнили, що робили все можливе.

Затримку в SkyUp пояснили технічними проблемами і запевнили, що за кілька годин SkyUp вже був "технічно готовий виконати рейс у будь-який час".

Подальшу затримку у компанії пояснили коронавірусними обмеженнями.

"Для оновленого маршруту авіакомпанії потрібно було отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо. Це і стало основним фактором такої довгої затримки", - йдеться в заяві.