Після трьох діб очікування 180 туристів таки вивезли з Занзібару
В ніч на 16 лютого літак з українськими туристами вилетів з острова Занзібар (Танзанія) до України.
Про це повідомив в Twitter прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Близько 180 туристів застрягли на Занзібарі, коли 13 лютого запланований рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp не змогли здійснити за планом.
Туристи, з якими спілкувалося BBC News Україна, скаржилися на те, що за три доби очікування не відразу і не всім надали належні умови проживання та харчування. У туроператора та в авіакомпанії запевнили, що робили все можливе.
Затримку в SkyUp пояснили технічними проблемами і запевнили, що за кілька годин SkyUp вже був "технічно готовий виконати рейс у будь-який час".
Подальшу затримку у компанії пояснили коронавірусними обмеженнями.
"Для оновленого маршруту авіакомпанії потрібно було отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо. Це і стало основним фактором такої довгої затримки", - йдеться в заяві.