Скандал у "Голосі". Депутат Київради побив коміка через матюки

Автор фото, Партія "Голос" Підпис до фото, Костянтин Богатов (в центрі) у 2020 році обрався в Київраду від "Голосу". Був 3-м номером списку

Стендап-комік та один з авторів "Телебачення Торонто" Влад Капиця поскаржився, що депутат Київської міської ради від "Голосу" Костянтин Богатов спробував зірвати виступ через нецензурну лексику на сцені та вдарив самого Капицю.

Інформацію підтвердили в київському осередку партії "Голос", публічно засудили поведінку депутата та пообіцяли санкції.

Сам депутат вибачився перед коміком та назвав свою реакцію "неадекватною".

Про випадок, який стався 14 лютого під час виступу Капиці та інших коміків в артцентрі "Братислава", комік повідомив в понеділок ввечері.

Під час виступу депутат начебто почав обурюватися, що коміки вживають нецензурну лексику, та пішов до Капиці сваритися. Зрештою, за словами коміка, депутат його вдарив.

Сцену Капиця знімав на відео. На ньому чоловік, обличчя якого не видно, повторює, що "не буде тут матів", а потім б'є коміка в область голови.

"Він б'є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую", - написав комік.

Автор фото, Телебачення Торонто Підпис до фото, Стендапер Влад Капиця заявив, що відмовлятися від нецензурної лексики у виступах не збирається

"Стоїть навпроти мене озвірівше тіло. Крикнув "допоможіть", щоб не бити його. Збіглись люди. Ще побикував, пострибав до нас, і почав затирати щось про культуру", - додав він.

Пізніше депутат продовжив сварку зі стендаперами. Відео Капиця також оприлюднив.

Зрештою чоловіка вивів з залу представник поліції.

"Зі мною все ок. Синець, трохи здерта від дверей шкіра на руці та зламані окуляри, які я привів у напівюзабельний стан, - поділився Капиця. - Загалом, ця ситуація не варта нічого, окрім факту, що мені прописав в лице "поважний" депутат-оберіг національної культури".

Що кажуть в "Голосі"

Відповідно до офіційної біографії, 49-річний Костянтин Богатов - економіст за освітою, працював в сфері енергетики, брав активну участь у громадському житті столиці.

Богатов - депутат Київради з 2015 року. Спершу від фракції "Самопоміч", з якої його виключили через скандал з виділенням землі. Потім у 2020 році Богатов пройшов в Київраду вже за списком "Голосу" під номером 3.

Ввечері в понеділок київський осередок партії "Голос" випустив окрему заяву, якою засудив поведінку депутата.

"Ми засуджуємо висловлювання і дії депутата Богатова. Щиро приносимо вибачення особисто стендаперу Владу Капиці. І тим, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту. Така поведінка Костянтина Богатова несумісна з цінностями партії "Голос", - заявили в партії.

У "Голосі" обіцяють на найближчих зборах фракції у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації партії "надати належну оцінку" поведінці Богатова.

Прессекретар партії Ярема Дух у коментарях написав, що йому "прикро за дебільну поведінку депутата".

Сам Богатов у коментарях до допису Капиці написав, що вибачився за інцидент "в СМС" та "готовий вибачитись особисто".

"Моя реакція на стендап вашого друга була неадекватною, я не був знайомий з цим жанром і так відреагував на нецензурну лексику", - написав він.

Водночас депутат підкреслив, що найбільше його обурили "образливі зауваження" на адресу концертної зали в "Братиславі".

"Мені здається, у артистів всіх жанрів не заведено сварити сцену, на якій вони виступають. Це не виправдовує мою різкість та подальший конфлікт, але вносить ясність, з чого все почалося", - заявив Богатов.