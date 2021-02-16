Забарикадувався в університеті. Як репера намагаються ув'язнити за образу короля

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В Іспанії репера Пабло Хаселя засудили до дев'яти місяців позбавлення волі за образу короля та поліції в твітах та текстах пісень. Співак забарикадувався в будівлі університету Леріди та відмовляється здатись правоохоронцям.

Хаселя звинувачували в схваленні тероризму та наклепі на корону й іспанські державні інститути. Окрім різких висловлювань на адресу монархії, репер також критикував поліцію за придушення демонстрацій за незалежність Каталонії у 2019 році.

Після рішення суду музиканту дали час до 12 лютого, щоб здатися поліції. Але в понеділок він зайшов до будівлі університету Леріди на північному сході Каталонії та опублікував в Twitter відео з замком на дверях.

У будівлі репера підтримують близько 20 прихильників.

"Сьогодні це я, а завтра можеш бути ти", - написав співак у Twitter.

"Ми не знаємо, коли вони прийдуть - за пів години чи за кілька днів", - заявив він пізніше Reuters.

На захист репера стали понад 200 іспанських діячів культури, в тому числі режисер Педро Альмодовар та актор Хав'єр Бардем.

Іспанський уряд має намір пом'якшити покарання за висловлювання, які стосуються тероризму, мови ненависті, а також образи монархії та релігії, коли йдеться про витвори мистецтва та культури.

В одному зі своїх твітів репер висловлює підтримку ув'язненої Вікторії Гомес із забороненої марксистської групи Grapo.

Також він звинувачує короля Феліпе VI та його батька, колишнього монарха Хуана Карлоса в кількох злочинах.

Справжнє ім'я репера - Пабло Рівадулла Дуро. Він давній прихильник незалежності Каталонії.

У 2018 році за схожими статтями в Іспанії визнали винним іншого репера - Valtònyc. Його засудили до трьох з половиною років позбавлення волі, але він втік в Бельгію. В Іспанії він у розшуку.

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Якщо рішення суду щодо Пабло Хаселя виконають, він стане найвідомішим за останні роки в Іспанії ув'язненим, якого відправили за ґрати за висловлення думки. Але його справа — одна з багатьох.

За статтею щодо "прославлення тероризму" проходили і проходять ще кілька артистів і блогерів. Визначення цього злочину настільки широке, що навіть спроба виправдання дуже давнього теракту може привести до звинувачення.

У 2018 році Верховний суд Іспанії підтвердив вирок за цією статтею щодо репера Valtònyc. Він в своїх текстах погрожував королю петлею, а правим політикам - кулею.

Роком раніше користувачку Twitter Кассандру Вера засудили до ув'язнення за жарт про вбивство 1973 року помічника генерала Франко Луїса Каррера Бланко баскськими бойовиками. Її виправдали за апеляцією.

Влада пообіцяла переглянути закон, за яким були винесені ці вироки. Визначення злочинів, пов'язаних з мовою ненависті, може здатися сухим юридичним питанням. Але поява на вулицях іспанських міст безлічі графіті на підтримку Хаселя показує, що для місцевої молоді йдеться про свободу.