Шарію оголосили підозру. В чому його звинувачує СБУ

Автор фото, SHARIJ.OFFICIAL

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру блогеру та політику Анатолію Шарію. Його звинувачують у державній зраді та розпалюванні ворожнечі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

"На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", - йдеться в повідомленні.

Підозру оголосили за двома статтям - про державну зраду та про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

"Щодо останньої статті, йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо", - уточнюють в СБУ.

"Факти підривної діяльності проти України" слідчі виявили в інтерв'ю та виступах Шарія.

СБУ називає Шарія "пропагандистом" та зазначає, що він з 2012 року, ймовірно, допомагав Росії у "проведенні спеціальних інформаційних операцій".

"Пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни", - йдеться в повідомленні.

Спецслужба згадує його відповідні виступи у російських ЗМІ - на телеканалах основної державної компанії РФ ВДТРК ("Россия 24", "Россия 1") та на телеканалі Міністерства оборони РФ "Звезда".

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