Рада радикально збільшила штрафи для водіїв. Скільки і за що доведеться платити

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Автор фото, Патрульна поліція України

Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення відповідальності водіїв за порушення безпеки дорожнього руху.

Новий закон суттєво збільшує покарання за керування автомобілем напідпитку та у стані наркотичного сп'яніння.

Що передбачає закон

Закон посилює відповідальність за керування машиною у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Він збільшує відповідальність за керування авто напідпитку з 10 до 17 тис. грн за перший випадок.

За другий випадок протягом року - з 20 до 34 тисячі, а за третій випадок - штраф у 51 тисячу і позбавлення прав на 10 років з конфіскацією авто.

Також вводиться поняття адмінарешту до 15 діб за п'яне водіння.

Посилюється кримінальна відповідальність за порушення ПДР, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, що спричинило тяжкі наслідки.

Поліцейські відтепер зможуть додавати відеоматеріали до протоколів про правопорушення.

Автор фото, ВВС

Збільшується низка штрафів:

  • за перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год - з 510 до 1700 грн;
  • за залишення місця ДТП - з 255 до 3400 грн з можливістю позбавлення права керувати машиною на один-два роки
  • за керування або передачу керування машиною людині, яка не має права керувати, - з 510 до 3400 грн. Повторне порушення протягом року карається штрафом 40800 грн з позбавленням права на керування на 5-7 років
  • за керування машиною особою, яка була позбавлена такого права, - з 510 до 20400 грн. Повторне порушення протягом року карається штрафом у 40800 грн з позбавленням права керування на 5-7 років

Які положення відхилили депутати

За словами депутатки Олександри Устінової, з законопроєкту прибрали кілька положень про розширення повноважень поліції.

Йдеться про зупинку авто без причини, можливість "знову сидіти в кустах з радарами", можливість "огляду" - фактичного обшуку авто (багажнику, капоту, бардачку, тощо), необхідність передавати документи поліції.

"Вибити всі поліцейські хотєлкі і зробити нормальний законопроєкт - це переможенька", - зазначила депутатка.

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