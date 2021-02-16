"Дубайська бранка". В Еміратах гучний скандал із принцесою-заручницею

Автор фото, Princess Latifa Підпис до фото, Принцеса Латіфа звертається до друзів під час таємного відеозапису

Донька еміра Дубаю, яка невдало намагалася втекти з Об'єднаних Арабських Еміратів у 2018 році, деякий час надсилала друзям таємні відеозвернення. Вона звинувачує свого батька в тому, що він тримає її "в заручниках", і вона боїться за своє життя.

На відеозаписах, які нещодавно передали BBC Panorama, принцеса Латіфа Аль Мактум каже, що силовики накачали її транквілізаторами під час невдалої спроби втечі на човні та повернули назад.

Друзі принцеси повідомили, що таємні повідомлення припинилися і закликають ООН втрутитися у ситуацію.

Раніше емірат Дубай та Об'єднані Арабські Емірати заявляли, що принцеса перебуває у безпеці разом зі своєю родиною.

Батько Латіфи, шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, є одним з найбагатших державних лідерів, правителем емірату Дубай та віцепрезидентом Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Експредставниця ООН з прав людини Мері Робінсон, яка описала Латіфу як "молоду жінку трохи не в собі" після зустрічі з нею в 2018 році в Еміратах, тепер каже, що її "жахливо надурила" родина принцеси.

Пані Робінсон приєдналася до закликів до міжнародної спільноти встановити місцеперебування Латіфи.

"Я продовжую дуже хвилюватися за Латіфу. Справа пішла далі. І тому я вважаю, що це слід розслідувати", - сказала вона.

Після зустрічі у 2018 році пані Робінсон повідомила, що про принцесу дбають родичі і вона отримує необхідне лікування. Окрім того, за словами Робінсон, Латіфа тоді заявила їй, що шкодує про зняте відео, в якому вона згадала про насильство в родині.

Друзі Латіфи тоді наполягали, що до втечі принцеса була при здоровому глузді, а її нинішній стан може бути результатом тривалого утримання в ув'язненні або примусового лікування.

Автор фото, United Arab Emirates Foreign Ministry Підпис до фото, У грудні 2018 року родина Латіфи дозволила їй зустрітися з Мері Робінсон. Тепер пані Робінсон каже, що її "жахливо надурили"

Що розповіла у відеозаписах Латіфа?

Принцеса Латіфа записувала відео протягом декількох місяців на телефон, який їй таємно передали приблизно через рік після захоплення та повернення до Дубаю. Жінка записала відео у ванній, оскільки там були єдині двері, які вона могла замкнути.

"Я заручниця і ця вілла перетворена на в'язницю", - розповідала Латіфа в першому відеозверненні.

"Кожного дня я боюся за мою безпеку і моє життя. Я дійсно не знаю, чи зможу пережити це. Поліція погрожувала мені, що я проведу все життя у тюрмі і інколи не побачу сонце. Я не хочу бути заручницею в цій віллі-тюрмі, я просто хочу бути вільною", - зазначила вона в іншому зверненні.

У повідомленнях докладно розповіла, що:

вона відбивалася від силовиків, які знімали її з човна, била їх ногами, а одного силовика вкусила за руку;

після застосування транквілізатора вона втратила свідомість, а прокинулася, коли приватний літак з нею на борту приземлився в Дубаї;

її утримували одну без доступу до медичної чи юридичної допомоги у віллі із зачиненими вікнами та дверима, поліцейські охороняли віллу і перебували всередині будівлі.

Підпис до фото, Тренерка Латіфи з капоейри Тіна Яухіайнен допомагала принцесі підготувати план втечі

Про відеозаписи BBC Panorama повідомили подруга та тренерка Латіфи з капоейри фінка Тіна Яухіайнен, її двоюрідний брат по материнській лінії Маркус Ессабрі та активіст Девід Хей. Всі вони беруть участь у кампанії "Свободу Латіфі".

Вони кажуть, що ухвалили важке рішення оприлюднити відеозвернення принцеси, оскільки занепокоєні через її безпеку.

Саме їм вдалося налагодити контакт з Латіфою, коли її тримали на дубайській "віллі", яка, за її словами, мала заблоковані вікна та охоронялася поліцією.

BBC Panorama незалежно перевірила деталі місцеперебування Латіфи.

Як Латіфа намагалася втекти

35-річна Латіфа вперше намагалася втекти у 16 років. Але справжній план втечі вона готувала кілька років за допомогою тренерки з бразильського бойового мистецтва капоейри, громадянки Фінляндії Тіни Яухіайнен.

24 лютого 2018 року Латіфа та пані Яухіайнен дісталися на надувному човні та водних мотоциклах до міжнародних вод, де на них чекав французький бізнесмен, колишній агент військової розвідки Ерве Жобер на яхті "Ностромо" під прапором США.

Але через вісім днів біля узбережжя Індії на яхту висадилися бійці спецпідрозділу. Індійський уряд ніколи не коментував свою роль у цих подіях.

Автор фото, Princess Latifa Підпис до фото, Латіфа записала відео перед провальною спробою втечі

Латіфу повернули до Дубаю.

Пані Яухіайнен та екіпаж яхти звільнили після двотижневого утримання в Дубаї.

Напередодні спроби втечі у 2018 році Латіфа записала ще одне відео, яке опублікували в YouTube після її затримання. "Якщо ви переглядаєте це відео, це не дуже добре, або я мертва, або перебуваю в дуже, дуже, дуже поганій ситуації", - сказала вона.

Саме це викликало величезне занепокоєння з боку міжнародної спільноти.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королева Єлизавета II та шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум на змаганнях Royal Ascot в червні 2019 року

Шейх Мухаммед побудував надзвичайно успішне місто, але правозахисники кажуть, що емір немає терпимості до інакомислення, а судова система в ньому може дискримінувати жінок.

Він обожнює змагання на іподромах і часто відвідує такі великі заходи, як Royal Ascot, де його сфотографували разом з королевою Єлизаветою II.

Але шейх Мухаммед також зазнав жорсткої критики через ставлення до принцеси Латіфи, а також її мачухи, принцеси Хаї Бінт Аль Хуссейн, яка втекла до Лондона в 2019 році зі своїми двома дітьми.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцеса Хая (ліворуч) перед засіданням суду у Британії у лютому 2020 року

У березні 2020 року Верховний суд Британії визнав винним шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума у викраденні і примусовому поверненні двох своїх доньок.

Одна із них - принцеса Шамса аль Мактум втекла з сімейного маєтку у Британії в графстві Суррей у 2000 році, але пізніше агенти шейха Аль Мактума знайшли її в іншому графстві, нібито вкололи їй заспокійливе і проти її волі повернули до ОАЕ, де вона утримується й досі. Прохання поліції Кембриджшира відвідати Дубай в рамках розслідування влада ОАЕ відхилила.

Інша донька шейха, Латіфа бін Мохаммед Аль Мактум, здійснила дві невдалі спроби втекти від батька - у 2002 та 2018 роках. Після першої вона утримувалася в полоні в Дубаї понад три роки.

Після другої її знайшли в Індії і силоміць повернули до Дубая, де вона й досі лишається під домашнім арештом. Суддя визнав правдивими твердження про фізичне насильство шейха Аль Мактума щодо принцеси Латіфи.

Суд також дійшов висновку, що шейх продовжує утримувати обох жінок в "режимі позбавлення волі".