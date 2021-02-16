"Сподіваємося на диво". У Карпатах шукають загубленого туриста

"Четвертий день - це ще не вирок", - каже Наталія Батир з управління ДСНС в Закарпатській області.

Два роки тому тут на п'яту добу розшукали туриста з Києва. Той врятувався сам, знайшовши хатину лісника, і зміг там набратися сил та відігрітися.

Зниклого ж ще 13 лютого киянина досі шукають. Заради його порятунку працюють до 70 людей, а також гелікоптер та всюдихід.

Однак місце, де зник турист, лавинонебезпечне, тому пошуково-рятувальну операцію щовечора зупиняють - до світанку.