"Сподіваємося на диво". У Карпатах шукають загубленого туриста
"Четвертий день - це ще не вирок", - каже Наталія Батир з управління ДСНС в Закарпатській області.
Два роки тому тут на п'яту добу розшукали туриста з Києва. Той врятувався сам, знайшовши хатину лісника, і зміг там набратися сил та відігрітися.
Зниклого ж ще 13 лютого киянина досі шукають. Заради його порятунку працюють до 70 людей, а також гелікоптер та всюдихід.
Однак місце, де зник турист, лавинонебезпечне, тому пошуково-рятувальну операцію щовечора зупиняють - до світанку.
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