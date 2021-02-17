"Медея" засипала снігом афінський Акрополь. Фото

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Циклон в Греції назвали "Медея" - на честь міфічної коханої аргонавта Ясона

У Греції встановилася вкрай незвичайна для цієї країни холодна погода - під впливом циклону "Медея" випала велика кількість снігу. Він вкрив багато міст, зокрема, Афіни і знаменитий пам'ятник античної культури Акрополь в грецькій столиці.

У місті Флорина на півночі Греції температура впала до мінус 19 градусів Цельсія. Снігопад призвів до перебоїв у роботі транспорту по всій країні, через нього довелося частково перервати вакцинацію населення проти коронавірусу. В Афінах температура впала до нуля, що теж вкрай незвично для грецької столиці.

Різке падіння температури призвело до смерті щонайменше трьох людей. У грецькі табори для біженців відправили обігрівачі, спальні мішки і ковдри.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав місцевих мешканців не залишати свої будинки. "Найбільше побоювань викликає мережа енергопостачання, - сказав він під час екстреного засідання уряду. - Щоб вирішити цю проблему нам знадобиться терпіння, відбувається щось дійсно виняткове".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Деякі найвідоміші афінські пам'ятники античної архітектури опинилися під шаром снігу

Автор фото, AFP Підпис до фото, Греки тепер створюють чудернацьких сніговиків

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За словами метеорологів, стільки снігу в Афінах не бачили з 2008 року

Автор фото, Reuters

Як передає Reuters, в поліцію надійшло майже 250 дзвінків від людей, які опинилися заблокованими в своїх будинках та машинах.

В Афінах перекрили дороги, порушена робота громадського транспорту.

Частково перестали працювати пороми, що перевозять людей на грецькі острови, - це пов'язано з холодною погодою і сильним вітром.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зазвичай заповнений туристами афінський район Плака зараз порожній. Не тільки через снігопад, а й через карантинні обмеження

Автор фото, AFP Підпис до фото, Одному з фотографів вдалося сфотографувати неймовірні кольори в небі над пагорбом Лікавіт в Афінах

Але декому зимова погода в Афінах явно припала до душі. Посол Норвегії в Греції опублікував у Twitter відео свого пересування містом досить незвичайним способом для грецької столиці.

Холодна погода встановилася в Греції на минулих вихідних, очікується, що протягом цього тижня в країні потеплішає.