"Медея" засипала снігом афінський Акрополь. Фото
У Греції встановилася вкрай незвичайна для цієї країни холодна погода - під впливом циклону "Медея" випала велика кількість снігу. Він вкрив багато міст, зокрема, Афіни і знаменитий пам'ятник античної культури Акрополь в грецькій столиці.
У місті Флорина на півночі Греції температура впала до мінус 19 градусів Цельсія. Снігопад призвів до перебоїв у роботі транспорту по всій країні, через нього довелося частково перервати вакцинацію населення проти коронавірусу. В Афінах температура впала до нуля, що теж вкрай незвично для грецької столиці.
Різке падіння температури призвело до смерті щонайменше трьох людей. У грецькі табори для біженців відправили обігрівачі, спальні мішки і ковдри.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав місцевих мешканців не залишати свої будинки. "Найбільше побоювань викликає мережа енергопостачання, - сказав він під час екстреного засідання уряду. - Щоб вирішити цю проблему нам знадобиться терпіння, відбувається щось дійсно виняткове".
Як передає Reuters, в поліцію надійшло майже 250 дзвінків від людей, які опинилися заблокованими в своїх будинках та машинах.
В Афінах перекрили дороги, порушена робота громадського транспорту.
Частково перестали працювати пороми, що перевозять людей на грецькі острови, - це пов'язано з холодною погодою і сильним вітром.
Але декому зимова погода в Афінах явно припала до душі. Посол Норвегії в Греції опублікував у Twitter відео свого пересування містом досить незвичайним способом для грецької столиці.
Холодна погода встановилася в Греції на минулих вихідних, очікується, що протягом цього тижня в країні потеплішає.