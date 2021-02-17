У Києві потяг протаранив "Жигулі"

Автор фото, kyiv.npu.gov.ua

У Києві товарний потяг протаранив ВАЗ-2101, на місці загинув пасажир автівки. Про це повідомила поліція столиці.

Трагедія сталася вранці у середу на вулиці Бориспільській, на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво".

"ВАЗ-2101, під керуванням 32-річного водія... почав рух через залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора та увімкнену звукову сирену, де відбулося зіткнення з товарним потягом", - заявили у поліції.

25-річний пасажир авто загинув на місці. Водія затримала поліція.

Автор фото, kyiv.npu.gov.ua

Розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. У випадку визнання провини водія, йому може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення відповідальності водіїв за порушення безпеки руху.

Новий закон суттєво збільшує покарання за керування напідпитку та у стані наркотичного сп'яніння.

За керування напідпитку - з 10 до 17 тис. грн за перший випадок. За другий випадок протягом року - з 20 до 34 тисячі, а за третій - штраф у 51 тисячу і позбавлення прав на 10 років з конфіскацією авто.