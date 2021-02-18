"Голос" виключив зі свого складу депутата, який побив на концерті коміка

Автор фото, Костянтин Богатов / Facebook

Політрада партії "Голос" рекомендувала виключити Костянтина Богатова зі складу фракції у Київраді, йдеться на сайті політсили. Рішення ухвалили на тлі інциденту із бійкою між Богатовим та стендап-коміком під час концерту.

"Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція "Голосу" у Київраді проти будь-якого насилля як реакції на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки і не толеруватиме таких дій", - йдеться в заяві партії.

Там додали, що Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому політсила дочекається можливості відкликати його за рішенням громади.

Голова фракції "Голосу" в Київраді Григорій Маленко пояснив, що рішення для політсили було непростим, але вимушеним: "Така поведінка не відповідає цінностям демократичної європейської партії, якою є "Голос".

Маленко додав, що однопартійці знали Богатова як чесного і принципового депутата, але жодні минулі заслуги, каже він, не є виправданням, коли під ударом опинилися репутація партії.

Що сталося?

Днями стендап-комік та один з авторів "Телебачення Торонто" Влад Капиця поскаржився, що депутат Костянтин Богатов спробував зірвати виступ його колеги через нецензурну лексику, яку той використовував на сцені, та вдарив самого Капицю.

Момент конфлікту Капиця знімав на відео. На ньому чоловік, обличчя якого не видно, повторює, що "не буде тут матів", а потім б'є коміка в область голови.

"Він б'є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую", - написав комік.

Автор фото, Партія "Голос" Підпис до фото, Костянтин Богатов (в центрі) у 2020 році обрався в Київраду від "Голосу". Був 3-м номером списку

"Стоїть навпроти мене озвірівше тіло. Крикнув "допоможіть", щоб не бити його. Збіглись люди. Ще побикував, пострибав до нас, і почав затирати щось про культуру", - додав він.

Пізніше депутат продовжив сварку зі стендаперами. Відео Капиця також оприлюднив.

Зрештою чоловіка вивів з залу представник поліції.

"Зі мною все ок. Синець, трохи здерта від дверей шкіра на руці та зламані окуляри, які я привів у напівюзабельний стан, - поділився Капиця. - Загалом, ця ситуація не варта нічого, окрім факту, що мені прописав в лице "поважний" депутат-оберіг національної культури".

Поведінку депутата зрештою засудили колеги-однопартійці, а сам він вибачився.

"Моя реакція на стендап вашого друга була неадекватною, я не був знайомий з цим жанром і так відреагував на нецензурну лексику", - написав він.

Водночас депутат підкреслив, що найбільше його обурили "образливі зауваження" на адресу концертної зали з боку коміка.

"Мені здається, у артистів всіх жанрів не заведено сварити сцену, на якій вони виступають. Це не виправдовує мою різкість та подальший конфлікт, але вносить ясність, з чого все почалося", - заявив Богатов.