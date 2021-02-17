У Києві діти почали часто падати з висоти й розбиватись. Що відбувається

Автор фото, Нацполіція

За останні три тижні у Києві та області сталося декілька випадків, коли неповнолітні діти випадали з вікон багатоповерхівок.

Усі вони загинули. Причини смерті встановлює поліція.

Водночас родичі і близькі припускають, що смерть не була випадковістю, а пов'язана з групами в соцмережах, які спонукають підлітків скоїти суїцид.

Самогубства у столиці

17 лютого у Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала із загального балкона на 16-му поверсі та загинула на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Обставини події встановлюють.

15 лютого у цьому ж районі столиці 13-річна дівчинка впала з балкона 14-го поверху. Вона загинула на місці, повідомили у пресслужбі поліції.

Як повідомляє телеканал "Київ", батько дівчини, який приїхав на місце трагедії, повторював: "Чого ж тобі не вистачало?". Сусіди розповіли, що чули сильний удар, схожий на звук ДТП.

2 лютого в Голосіївському районі Києва близько 16:00 з балкона багатоповерхового будинку випала 13-річна дівчинка. Як повідомляє "Київ Оперативний", дівчина залишила біля балкона свій телефон і сумку.

1 лютого подібна ситуація трапилася в Шевченківському районі столиці. Дівчина 2004 року народження вистрибнула із вікна п'ятого поверху.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що дівчина посварилась із хлопцем, після чого вистрибнула із вікна п'ятого поверху. Встановлено, що потерпіла уродженка міста Ковель 2004 року народження. Її госпіталізовали до медичного закладу", - зазначили у поліції.

Нещасні випадки відбуваються і в Київській області.

28 січня вдень з вікна 15-го поверху в селищі Чайки, що на Київщині, випав 10-річний хлопчик. "Медики, які прибули за адресою, констатували смерть", - йдеться у повідомленні поліції Київської області.

У поліції з'ясовують, як саме хлопчик потрапив до багатоповерхівки, адже дитина мешкала в приватному будинку.

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26 січня в Броварах із 15-го поверху новобудови випав 18-річний курсант Національної академії внутрішніх справ. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

19 січня у Голосіївському районі пізно ввечері 12-річний хлопець випав із 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть, повідомили у Центрі екстреної медичної допомогти. Обставини трагедії невідомі.

Усього у Києві та області з 19 січня по 17 лютого зафіксували сім випадків падіння з висоти дітей віком від 10 до 18 років.

"Її готували завчасно"

Родич 13-річної дівчини Ніки, що стрибнула з 17 поверху на початку лютого, переконаний, що її "одурманила і довела до самогубства група смерті типу "Синього кита".

"Головна причина трагедії в тому, що в дорослих немає інформації про такі групи ні від поліції, ні від СБУ, ні від міністерства освіти. А ситуація просто катастрофічна", - запевняє В'ячеслав Видиборець

Він розповідає про Ніку як розумну і творчу дівчину, яка гарно малювала, вчила англійську й китайську мови, була доброю і веселою.

"Важко сказати, коли Ніка вступила в цю групу... Перші зміни почалися після зимового карантину. Зникло бажання робити уроки. Не випускала телефон з рук під час їжі і під час уроків... Часто малювала чорною ручкою людей без очей. Йдучи з бабусею якось подивилася на багатоповерхівку і запитала, як людина падає з балкона", - розповідає Видоборець.

Він переконаний, що її завчасно готували, тому що за кілька тижнів до трагедії Ніка сфотографувала і відправила фото "саме того балкона".

Дівчинка розповідала про усі шкільні новини вдома, але ні слова не сказала про цю "групу смерті".

"Золота середина" у спілкуванні

Ірина Чернілевська - директорка гімназії, де навчалася Ніка, згадує про неї як успішну ученицю, яка писала вірші і малювала.

"Її творча натура шукала себе… Ніка шукала і Ніку знайшли...Те, що сталося, як на мене, є результатом її психологічної неготовності, відсутності життєвого досвіду і результатом впливу соціальних мереж", - написала керівниця школи у Facebook.

Директорка закликає батьків бути пильними до дозвілля своїх дітей, особливо учнів 7, 8 та 9 класів. Спостерігати, чи спить дитина вночі, з ким переписується в мережі, звертати увагу на малюнки та записи дитини, проглядати акаунти і сторінки у соцмережах разом із нею.

"Звертайте увагу на особливо темні або незвичні аватарки. Попросіть розказати про власника таких аватарок (це якщо ви це робите відкрито, з дитиною). Щось насторожило Вас - знайдіть привід, спровокуйте ситуацію, яка виведе вас на відверту розмову. Аватарка можливого маніпулятора, який підштовхнув семикласницю до трагічного сценарію, чорне тло…", - застерігає Ірина Чернілевська.

Автор фото, Нацполіція

Водночас педагог наголошує, що тут важливо не провокувати і не додумувати, а дотримуватися "золотої середини".

Безпека в мережі

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба закликає батьків нагадати дітям, що в мережі не варто спілкуватися з незнайомцями і не повторювати дії, які пропонують в мережі.

Своєю чергою поліція Київщини закликає батьків надати більше уваги дітям, зокрема їхній поведінці у мережі інтернет

"Останнім часом в соціальних мережах почастішали випадки закликів до небезпечних ігор для дітей. Багато підлітків вже постраждали від суворих умов гри, челенджів та відео, які вони переглядають", - нагадують в поліції.

У поліції радять перевіряти акаунти дитини в соцмережах та групи, до яких вона приєдналася, переглядати спілкування в приватних чатах, контролювати фото та відео, яке є у гаджетах дитини та звертати увагу на те, з ким дитина спілкується.