У Чернігові дитину напоїли до реанімації

Автор фото, УНІАН

На Чернігівщині 12-річну школярку напоїли до стану тяжкого алкогольного сп'яніння. Вона потрапила до реанімації, повідомляє поліція.

Правоохоронці кажуть, що увечері 14 лютого їм повідомили про молодь, яка несе в невідомому напряму непритомну дівчину.

"Дівчинці надали невідкладну медичну допомогу та госпіталізували її до реанімаційного відділення у стані тяжкого алкогольного отруєння", - заявив керівник Управління превентивної діяльності поліції області Олексій Дяговець.

За даними поліції, 12-річна дівчинка приїхала на зустріч з друзями до Чернігова з села, де її виховує бабуся. В одній з багатоповерхівок дорослий чоловік запропонував дітям випити алкоголь.

"Сам молодик відмовився його випити. Невдовзі після випитого дівчинці стало зле, вона знепритомніла", - розповіли в поліції.

Поліцейські встановили 33-річного чоловіка, який міг напоїти школярку. На нього склали протокол за статтею про адміністративні правопорушення (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння), якщо суд визнає його винним, він заплатить штраф.

Автор фото, cn.npu.gov.ua

Такі випадки не є поодинокими, зазначають у поліції.

"Загалом у 2020 році поліція Чернігівщини склала 51 протокол за доведення неповнолітніх до стану сп'яніння, а від початку цього року — 9 таких протоколів", - повідомив Олексій Дяговець.