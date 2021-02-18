Розмитнити євробляху за €1000: Рада ухвалює новий закон

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Попри те, що умови розмитнення так званих євроблях, або ж авто на іноземних номерах, кілька разів пом'якшували, а застосування штрафів переносили, це питання знову постало у Верховній Раді.

Сьогодні депутати у першому читанні схвалили дві нові законодавчі ініціативи, які стосуються євроблях.

У громадській організації АвтоЄвроСила, яка вимагає подальших послаблень для власників євроблях і організовує акції протесту, вимагають від депутатів ухвалити проєкт закону 3704, що передбачає зміни до Податкового кодексу.

Згідно з ним, ввезені уживані авто не мають оподатковуватися акцизом та ПДВ, а саме авто можна розмитнити впродовж 180 днів, сплативши лише мито та "добровільний платіж" у 8500 грн (500 неоподаткованих мінімумів).

Там закликали "тих, кому не байдуже, що у найбіднішій країні Європи Україні - найдорожче розмитнення вживаних авто з цієї Європи", знову приїхати до Ради.

Проте у профільному комітеті з фінансів, податкової та митної політики вже розглянули цей, а також альтернативні проєкти законів (яких загалом було аж вісім), і вирішили на їх основі сформувати два свої - про зміни до Податкового та Митного кодексів.

Саме їх депутати й ухвалили у першому читанні.

"Проблема доступного розмитнення авто турбує українців вже багато років, і жоден із прийнятих законів досі не вирішив її комплексно", - заявив, представляючи проєкти законів заступник голови комітету Олександр Ковальчук.

Він пояснив, що зміни "передбачають єдиний підхід до розмитнення авто без будь-яких пільг і винятків, стосуються всіх транспортних засобів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року з порушенням митних правил, а також направлені на поповнення бюджету і полегшення роботи правоохоронних органів".

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Проєкти змін передбачають, що впродовж пів року від ухвалення закону можна буде легалізувати завезене до кінця 2020 року авто на іноземних номерах (одне на одну фізичну особи) сплативши суму, яка не залежатиме від вартості авто, а лише від трьох показників: вік авто, тип двигуна та його обсяг.

Ці умови не поширюються на авто, що не відповідають екологічним умовам Євро-2 чи завезені із країни, що визнана "державою-агресором" або з тимчасово окупованих територій.

Раніше Олександр Ковальчук оцінював таке розмитнення у 700-800 євро.

"Ми б дуже хотіли, щоб це остаточно розв'язало проблему євроблях", - заявив депутат.

За його оцінками, наразі в Україні налічується близько пів мільйона авто, які потрапили до країни до 31 грудня 2020 року і порушили митні правила.

Ще один законопроєкт, який депутати проголосували у першому читанні без обговорення, передбачає зміни до Митного кодексу. Вони передбачають звільнення від сплати ввізного мита впродовж тих таки 180 днів та звільняють від адміністративної відповідальності за невчасне розмитнення у разі сплати "добровільного платіжу" у 500 неоподаткованих мінімумів (8500 грн).

Загалом, як раніше пояснив голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, йдеться про тимчасову - впродовж 180 днів - можливість повністю розмитнити уживане авто за суму, еквівалентну не більше 1000 євро.

"Людина сплачує цю суму, це - разова акція, і ми більше взагалі не повертаємося до цього питання", - сказав Гетманцев.

Утім, як зауважив його перший заступник у комітеті, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, це далеко не перший раз, коли депутати кажуть про "остаточне" розв'язання питання євроблях. Нинішній варіант, на погляд депутата, дає можливість "розмитнити Lamborghini за такою ж ціною, як і Skoda", а також показує, як "помилилися" ті, хто повірив у попередній "остаточний" варіант і вже розмитнив авто на менш вигідних умовах.

Крім того, як звернув увагу пан Железняк, розгляд законопроєктів, пов'язаних із розмитненням авто на іноземних номерах, відбувся дещо раніше запланованого в порядку денному:

"Зараз в цій ложі має сидіти Мінфін і розповідати нам, скільки грошей держава не отримає через те, що ми приймемо закон. Скільки не буде виплачено пенсій, скільки не буде виплачено лікарям, скільки не буде побудовано доріг".