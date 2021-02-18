Заблукав у Карпатах. Рятувальники за 5 діб не знайшли туриста

Автор фото, Управління ДСНС України у Закарпатській області

Рятувальники, лісники та волонтери продовжують шукати 40-річного киянина, який заблукав ще 13 лютого під час катання на лижах на Закарпатті.

Пошукова операція ускладнюється сильними снігопадами — в горах випало до пів метра снігу, повідомляє управління ДСНС України у Закарпатській області.

Попередній успішний пошук туриста, який заблукав на горі Гимба, тривав до п'яти діб. Це було у 2019 році, тоді шукали також киянина Ігоря Грищенка. Його вдалося знайти живим у хатині лісника.

Рятувальники обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гимба та Гимба.

За координатами, які надав врятований товариш зниклого товариша, рятувальники змогли знайти його сліди, але через сильні снігопади встановити подальший рух заблукалого неможливо.

Рятувальник Євген - один з тих, хто бере участь у порятунку зниклого лижника. За його словами, вдалося відстежити місцеперебування останнього дзвінка лижників - це лісова вирубка на 950 м висоти.

"Пошукові роботи на цій території вкрай ускладнені. Це вивернуті з корінням дерева, велетенські пні, напівгнилі поліна, дрібні кущі та пролісок", - написав він у Facebook.

"Якщо у перший день пошукових робіт товща снігу сягала максимум 40 см, то зараз там снігу понад метр. Кожну добу + 20см. Та й погода рятувальників не дуже балує", - додає він.

Це ще не вирок

Водночас у ДСНС сподіваються, що лижнику вдасться вижити.

Автор фото, ДСНС

"Четверта доба це ще не вирок. Ми шукали і по п'ять діб. Будемо сподіватися, що він живий і ми його невдовзі знайдемо", - переконана речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

"Ми сподіваємося, що бажання жити, а також якісь мінімальні навички людини виживати у таких умовах, йому допоможуть", - припускає вона.

У пошуково-рятувальній операції беруть участь 47 людей та 10 одиниць техніки.

Підступна Гимба

Гора Гимба на Закарпатті — популярне місце серед туристів, адже поруч розташований гірськолижний курорт Пилипець і водоспад Шипіт.

Але в умовах хуртовини на Гимбі дуже легко заблукатись — рельєф виводить на інший спуск, трохи далі від сіл. Людина думає, що спускається у правильному напрямку, а насправді йде в інший бік.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Ігоря Грищенка вважали зниклим безвісти на горі Гимба у Різдво 2019 року

У 2019 році на цій горі заблукав киянин Ігор Грищенко. Його шукали рекордні чотири доби. Його врятувало те, що він був підготований і знайшов притулок у хатині лісника.

А нещодавно біля іншої гори Піп Іван Мармароський заблукав турист, який пішов в похід сам.

Врятували його волонтери з туристського прихистку Marmaros Rescue Hut, які понад 15 годин транспортували його до притулку.

Хлопець отримав відмороження кінцівок, але вижив.

Рятувальники та волонтери закликають ретельно готувати спорядження перед походом у гори, вміти передати свої координати та утриматися від мандрівок наодинці чи підйому у високогір'я під час снігопадів.