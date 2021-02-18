Facebook може забороняти ділитися новинами. Як це?

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Адміністрація Facebook позбавила користувачів та ЗМІ з Австралії можливості ділитися новинним контентом.

Таке рішення - реакція соцмережі на законопроєкт, який хоче ухвалити влада країни. Він може зобов'язати Facebook, Google та інші платформи платити видавцям за їхній контент.

Заборона уже працює. Австралійські інтернет-користувачі кажуть, що дізнатися про останні новини, оприлюднені місцевими ЗМІ, на сторінках соцмережі більше не можна. Так само як і самостійно опублікувати посилання на їхні матеріали.

Соцмережа також заблокувала сторінки кількох державних відомств, зокрема медичних та тих, що відповідають за ліквідацію надзвичайних ситуацій. Пізніше компанія пояснила, що це сталося помилково.

Влада різко розкритикувала рішення Facebook про блокування новинного контенту. У самій компанії крок називають вимушеним.

"Нас поставили перед непростим вибором: спробувати дотримуватися закону, який ігнорує практику цих відносин, або заборонити новинний контент на наших платформах у Австралії. З важким серцем ми вирішили обрати останній варіант", - кажуть у Facebook.

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Голова Казначейства Австралії Джош Фріденберг заявив, що заборона на новини матиме "величезні наслідки для місцевих громад". Щомісячно соцмережею користуються близько 17 мільйонів австралійців.

У великих австралійських ЗМІ - таких як ABC, Sydney Morning Gerald та The Australian - мільйони підписників.

За словами Фріденберга, уряд усе одно має намір ухвалити закон, який запроваджує обов'язок соцмереж платити за використання новинного контенту. Але при цьому влада "хотіла б, аби Facebook продовжував працювати в Австралії".

"Я думаю, що ці дії з боку Facebook не є виправданими, вони роблять помилку", - додав чиновник.

Раніше Google погрожував заблокувати в Австралії доступ до свого пошуковика, якщо закон таки ухвалять. Проте нещодавно компанія змінила поведінку і підписала договори про виплати за контент найбільшим австралійським ЗМІ.

Уряд Австралії пояснює свої дії тим, що технологічні компанії позбавляють традиційні ЗМІ доходів. Зараз із кожних 100 австралійських доларів, які бізнес витрачає на рекламу в інтернеті, 81 долар йде на користь Google та Facebook.

Вільям Істон, керівник австралійського підрозділу соцмережі, натомість каже, що новий закон "покарає Facebook за контент, який він не використовує і про який він не просив".

Соцмережа запевняє, що минулого року вона допомогла ЗМІ заробити 407 мільйонів австралійських доларів (316 млн доларів США). При цьому сама вона нібито отримує "мінімальний прибуток" від новин.